中秋禁戶外烤肉！2大量販「在家烤」迎戰　還推免下車取箱購服務

▲今年因疫情禁止戶外烤肉，2大量販店改打在家用電烤盤輕鬆吃肉。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中秋節前夕因本土疫情升溫，各縣市政府紛紛祭出「戶外烤肉禁令」，想要團聚烤肉只得窩在家了。今年2大量販店就特意網羅各種電烤盤迎戰，讓消費者在家就能輕鬆吃燒烤，並祭出一系列新鮮食材，從烤肉醬到肉類、海味通通一次滿足，且為減少接觸機會，愛買還有「免下車快取烤肉箱」服務，線上訂隔天就能取貨，貼心到不行。

▲各種新鮮海味、肉類食材應有盡有。

今年因疫情只能在家烤肉，量販店端出各種電烤盤、瓦斯卡式燒烤爐小家電，無論是喜歡快熟、或是在陽台放上一台燒炭烹調烤架都沒問題，尤其愛買更攜手uTagGO推出「免下車快取服務」，即日起至9月20日只要在指定連結下單想要的烤肉食材，當日晚上6時前訂隔天就能取貨，並於指定時間前往南雅店、桃園店和台中水湳店快取服務區進行付款，輕鬆完成採買，並提供6款方便烤肉箱組合，像是有限量燒烤名店明星燒肉組、美澳牛肉暢銷烤肉組等選擇，也準備超過200款肉品、海鮮、蔬菜、烤肉醬料等烤肉商品應有盡有。

而家樂福在中秋烤肉食材部分首度推出「友邦食材生鮮箱」，集結來自瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、貝里斯、史瓦帝尼等6國友邦，網羅龍蝦、白蝦及牛肉等豐富特色產品，即起開放預購至9月17日，並可以以多入箱組或單入零售2種方式購買，在線上、實體店都買得到。另外還有澎湃海鮮、低醣肉品、新鮮蔬菜、烤肉醬等，一次就能購足。

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