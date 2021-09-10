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爆搶！爆料公社「神秘黑盒」醫用口罩禮盒　鐵盒限定版獨家販售

▲▼小三美日,爆料公社,醫用口罩,MIT,鐵盒,中秋節。（圖／小三美日）

▲「爆料公社」今年首度推出跨界聯名醫用口罩，精緻鐵盒包裝，在小三美日獨家販售。

【企劃特輯】

不管你有沒有加入「爆料公社」，大家一定都知道這個社團，讓大家上去發發廢文、抒發心情，今年在疫情下還推出爆款「神秘黑盒」，首度推出跨界聯名醫用口罩，精緻鐵盒包裝，在小三美日獨家販售。

小三美日獨家販售，神秘黑盒狂殺990元>http://s3vip.tw/xeP

爆友敲碗聖品，爆料公社專屬精裝鐵盒，爆系汪汪都說：「這次今年收藏送禮最佳的首選啊～年年送月餅，這次我們改送口罩！」爆料公社限量推出5款口罩，時尚黑鐵盒內含實用方便提袋、10盒口罩，超值50入澎湃大禮盒，戴爆料公社口罩在穿制服，走路都有風，大家買起來就對了！

▲▼小三美日,爆料公社,醫用口罩,MIT,鐵盒,中秋節。（圖／小三美日）

以「八卦有理，爆料無罪」為宗旨，這句Slogan就一定要上到口罩啊！這是本社精神，讓大家一起來關懷周邊的大小事，曬出你的古道熱腸關心社會，白底黑邊口罩看起來就是時尚又百搭。

MIT品質保證，超值50入澎湃大禮盒>http://s3vip.tw/xeP

▲▼小三美日,爆料公社,醫用口罩,MIT,鐵盒,中秋節。（圖／小三美日）

現在要維持社交距離，但是我們的心沒有距離，口罩戴好戴滿是疫情下的訴求，我們就「戴好口罩，繼續爆料」，黃底設計戴起來精神奕奕，提亮你的顏值，當照亮社會的小太陽。

▲▼小三美日,爆料公社,醫用口罩,MIT,鐵盒,中秋節。（圖／小三美日）

爆料是為了讓社會更好，就如同「恐懼使人自律」，這款紅白色系搭配的口罩，顯眼的色調穿上黑色襯衫，你的亮點就在臉上，警醒的標語讓大家可以持續關注身邊的發生，願我們都有一個美好的世界。經典爆料公社設計，兩款以黑底口罩為主啦！無論是滿版的設計、簡約的設計，都是最潮的口罩，怎麼樣都百搭的色系，你就是缺這一款！

▲▼小三美日,爆料公社,醫用口罩,MIT,鐵盒,中秋節。（圖／小三美日）

這次醫療口罩和GMP口罩大廠及符合ISO13485（醫療器材品質管理系統）品質系統要求，並通過衛部壹字號008734號，獲得各國產品上市認證許可，MIT製作品質保證優良，現在獨家通路販賣，要買就快上「小三美日」手刀搶購，限量售完不補貨。

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