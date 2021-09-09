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12星座女「忘記前任要多久」？雙魚痛哭3天、巨蟹答案太揪心

0,圖中當事人已離職無法繼續授權使用。

▲12星座女分手後要花多久療傷，答案讓人好揪心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

談戀愛前要先學會療傷止痛，因為每個人在愛情裡頭往往都不見得能夠一帆風順，分手也許有非常多的原因，但是心痛和難過卻是無可避免的事情，要花多少時間去調適其實也跟每個星座對愛情的投入多深很有關係，只是有的人愛裝堅強卻會痛很久，有的人哭沒幾天就可以暫時分神去認識新的對象，究竟十二星座的妳分手後要花多少時間療傷呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽&月亮星座

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★牡羊女：

療傷期短、大概2～3週是牡羊女的特色，只是牡羊女的分手療傷期往往也都是走轟轟烈烈的路線，比較豪邁一點的可能是用球棒毆打家裡的布偶、或是大哭敲牆，健康一點的就是跑去運動，發洩的管道多，自然傷會好得快一些。

★金牛女：

務實的金牛女面對分手會分成兩個階段，開始大概會沉寂難過1～2週，可能會極度難過或是悶著頭在家大哭，只是妳們很快會想讓自己回到正軌，可是傷痛還是會在心底發酵，大概半年內容易有大吃大喝或是瘋狂血拚的失序行為產生。

★雙子女：

雙子女通常療傷期並不會太長，半個月就已經很長。主要是因為雙子女還蠻能夠快速轉變自己的思考、刻意去把焦點放在新的對象或新的事物上，只是在某些熟悉的場合或是突然見到某些事物會瞬間勾起雙子女的回憶，就會上演5秒鐘掉眼淚。

★巨蟹女：

巨蟹女的療傷期就是約略等於以下這個公式：花多少時間愛上對方，就花3倍時間來難過。至少會需要花個半年的時間去消化情緒，如果愛得太深甚至於容易造成一輩子的陰影，而且容易經常看到什麼都想哭，前3個月是超痛苦期。

哭,大哭,難過,傷心,分手,心碎 。（圖／記者李佳蓉攝）

▲巨蟹女花多少時間愛上你，就花3倍時間來難過。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★獅子女：

獅子女的療傷期大概需要至少1個月的時間，其實獅子女是非常難以放開的一個類型，她們很執著於感情、加上如果這個分手又讓她們很沒面子，很多獅子女是會「神隱」起來，先躲一段時間不想見人。分手第1週有天天買醉狂喝的可能性。

★處女女：

看起來好像1週內就可以養傷完成回到正常生活，甚至於開始瘋狂加班，但往往越是這樣就越代表處女座根本就還是內傷沉重，這是個不喜歡被情傷影響工作和生活的星座，只是極度強迫自己走回正常生活，只會讓傷痛拉長到超過半年以上。

★天秤女：

想清楚到療完傷大概1週左右頂多10天，天秤女只要搞清楚為什麼分手、還有對方是不是真的不愛了，天秤女可以很理性的去說服自己、這段愛情沒有繼續下去的可能和必要，遺憾歸遺憾，天秤女不會想因此耽誤自己找到真愛的機會。

★天蠍女：

天蠍女的療傷期長短不一，通常只要報復完了就會好，可以說復仇是一種儀式化的進行，讓天蠍女心中的忿恨可以有個出口並且當成這段愛情已經就此終結，但沒辦法報仇的話，通常這樣的痛會像心上扎著拔不掉的針一樣無法停息。

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲天蠍女的療傷期通常只要報復完了就會好。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★射手女：

射手女的療傷大概就是一趟旅行的時間，3、5天到7天左右，如果很愛很愛大概12到14天的旅行就能夠讓射手女把傷養好再出發，難過是一定會的、但不適合終究不適合，射手女會經由旅行整理思緒，休完假就是重新再出發。

★摩羯女：

看起來是1週內就能夠走出傷痛，只是摩羯女需要花的時間大概是2個月以內，往往只有摩羯女的好友才會看到她們最難過的那一面，她們不會讓傷痛影響生活人際和事業表現，所以選擇暗中慢慢消化掉自己的難過，往往時間會拉比較長。

★水瓶女：

水瓶女的療傷止痛期還蠻長的，雖然看起來在幾天之內就可以跟朋友打打鬧鬧，可是提到愛情的分手時還是會一下子就突然心情down到谷底，這是個內在對愛情很堅持的星座，所以內心的療傷期大概至少3個月以上，但表面上看不出來。

★雙魚女：

雙魚女的療傷期不長，可是通常會痛哭到無法控制，可是大概連續哭個3、5天應該就無法繼續哭下去，畢竟人的體力還是有限的，很愛的情況下大概可以哭個2週的時間，但是哭完也差不多痛完，哭是種發洩、不想哭了就是療完傷了。

本文經授權轉自：亞提米斯

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