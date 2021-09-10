分手後能不能做朋友？近10萬則網路聲量掀熱議　正反論戰愛情觀點

▲分手之後還能換一種方式繼續嗎，在網友之間掀起熱議。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

「以後別做朋友，朋友不能牽手」，在分手之後，是應該好好放手從此不相往來，還是能夠昇華成友情、換成一種方式陪伴？針對「分手後還能做朋友嗎」話題，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台網友近三個月的網路討論狀況，統計出近10萬則「可以」與「不可以」的熱議愛情觀點。

究竟分手之後能不能再做朋友？觀測近三個月內網友的討論狀況，認為可以繼續當朋友的網友，除了提到可以找尋重新挽回的機會，或是見面還是能互相寒暄，多數則表示「另一種陪伴」是可以做到的，把愛情變親情，「成為彼此的家人，很多事情不用說彼此都了然於心」、「分手是因為對未來的想法不一、價值觀不同等等」，因此分手不一定需要從此消失在對方的生命中。

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▲網友正反討論分手後的觀點。（圖／《OpView社群口碑資料庫》提供）

認為不可以繼續當朋友的網友，主要著重在「徒增痛苦」、「珍惜現任」、「沒純友誼」三大觀點，有人表示「深陷痛苦」是分手後藕斷絲連，還試圖回到朋友關係的代價，最終也只會徒增雙方的感情糾葛與掙扎，把痛苦回憶不停延長，因此有網友發文分享「剛分手時我是直接封鎖對方，等到我不再因為他而受到情緒牽制時我才解封，對我來說這樣也算是放過自己，才不會一直讓自己陷在痛苦情緒中」，斬斷過去給自己一個重新開始的機會，不聯絡是給予對方最後的祝福，也是一種愛自己的方式。