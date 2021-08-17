「人生贏家」長這樣！富貴面相4特徵　額飽滿圓滑、眉濃整齊有作為

▲。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

面相不只能看個性，也反映了一個人的命運，有「先天優勢」當助力，加上後天努力，更容易成為令人羨慕的「人生贏家」！《科技紫微網》整理出富貴相常見的4大特徵，快來看看你中了幾項。

一、 額飽滿且側面有適中弧度

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飽滿的額頭是智慧的象徵，額頭高闊者必定有著不可小視的慧根。這類人一般來說都很有氣度，也就是所謂的「宰相肚裡能撐船」。且額頭還能承接福祿，從側面看時有著適中的圓滑弧度，看起來貴氣十足的額頭，更能得貴人助力，做出一番大成績。

二、 眉濃密且外觀整齊

眉毛濃密者，野心勃勃。雖然抱負遠大是好事，稍有不慎卻易誤入歧途。然而，眉毛的外觀整齊，無亂眉壓眼之兆，此人遵紀守法，能夠在比較正規的領域把握時機，經由努力後終會有一番作為。

三、 山根直挺而鼻頭有肉

山根直挺者，為人堅毅；鼻頭有肉，則說明此人很有福氣。這種面相也是常見的「人生贏家」型面相，他們的成功會是在堅持不懈的努力後收穫到的好福氣，腳踏實地，穩妥！

四、 臉方且下巴寬厚

臉方者，又稱為國字臉。這類臉型者為官機率極大，且為政者居多。寬厚的下巴，則能使此面相者收放有度，應付自如。為人忠厚，乃民心之所向；持之以恆，為大將之風度。不發達都說不過去。