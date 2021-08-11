專剋渣男渣女！魔羯果斷轉身　「2星座」有仇必報、加倍奉還

▲3星座專剋渣男渣女，不但有仇必報，還會加倍奉還。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

不幸遇上滿口謊言又劈腿的渣男渣女，有人會因心軟一再原諒，或是裝瞎不願戳破，也人會滿腹怒火，甚至選擇反擊！《科技紫微網》整理出專剋渣男渣女的3星座，他們眼裡容不下一粒沙，不但有仇必報，還會加倍奉還，真的惹不起！

獅子座

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為什麼說獅子座狠起來令人害怕呢？這是因為他們會為了維護自尊心、捍衛內心世界的秩序，把一切理智拋諸腦後，來為自己討回公道。獅子座打從骨子裡鄙視一切虛偽的東西，有仇必報、絕不委屈自己，是最貼近他們的「帝王人設」。

一旦發現對方背叛了自己，他們絕對打破砂鍋問到底，把事情完全搞清楚，讓對方無可辯駁。然後他們會報復小三與渣情人，並討回原本屬於自己的東西。就算他們很難過，也會先忍住不發，等一切都處理完以後，再躲起來獨自療傷。

摩羯座

由於對待任何事情都秉持理性態度，讓摩羯座不至於因為念及過往的情分而迷失自我。他們非常有原則，感情中一旦被對方觸碰到底線，他們絕不會裝聾作啞，一定會把所有能打臉的東西擺在對方眼前。對方再怎麼懺悔認錯，摩羯照樣理智果敢的轉身離開，絕不拖泥帶水。

很多人認為摩羯座做事一板一眼，似乎太過冷漠無情。卻也是因為這樣的特質，摩羯座在面對情變的時候很能保護自己，該公布、該結算的事情都會冷靜處理，接下來再用規律的生活好好撫平內心的缺口，不讓自己的腳步就此停留不前。

天蠍座

天蠍座的報復心赫赫有名，後果不是常人所能承擔的，所以沒事真的不要去惹天蠍座。對天蠍座來說，「背叛」是最不能容忍的事情，他們一定會想辦法讓所有人看清渣情人和小三的真面目，絕不會讓對方好過。

用各種途徑損傷對方的形象，只是復仇的一部分。天蠍座還會暗暗研究渣情人的弱點，包括對方最在乎的事情，然後運用各種手段持續施展破壞力。表面上會有一陣子風平浪靜，等蠍子一出手，那可是天崩地裂，讓對方清楚自己惹到了什麼樣的人。