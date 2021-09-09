12星座對你「瞬間冷下來」原因　天蠍陷危機、水瓶求放過

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感情琢磨不定，前幾天還聊得好好的，為什麼突然冷淡下來呢？不論是曖昧中或是已交往，對方的回應都能讓人有各種猜測，十二星座忽然冷下來的原因是什麼呢？網站《星座好朋友》歸納出以下原因，看看你的他／她到底為何冷淡呢。

牡羊座：心情不好

牡羊座的情緒來的快去的快，如果是在氣頭上是控制不住自己的，為了怕你掃到颱風尾，還是先不聯絡了吧，等他把自己的情緒消化掉就好了，倒不是你們之間出了問題。

金牛座：忙其他事情

金牛不太會不理人，只是剛好有事情再忙，因為金牛座是非常喜歡照計畫走的星座，所以這時候先不要打擾，等他們固執地把事情做完才會想理你。

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雙子座：想別的事情

雙子座的不理人，可能是一心多用的在想事情，有點危險的是可能是想了其他人，或是真的在想事情，這時候千萬別吵他或質問，不然他們會覺得更煩。

巨蟹座：沒有得到關心

巨蟹座不會不理自己的另一半的，他們是無論如何愛人是第一位，如果突然不理你，可能是覺得哪裡不平衡、或覺得你也常常不理他，鬧起小彆扭。

獅子座：惹他生氣了

獅子不理人很簡單，就是惹到他了，讓他毛起來，這時趕快哄哄他吧！

處女座：沒什麼花樣

處女座可能看到什麼有趣的人事物，很喜歡比較，默默在心裡覺得你有點了無新意，因此會消失一陣子再出現。

天秤座：跟別人聊著

善於社交的天秤，並不是那麼有空，或者是太投入跟人聊天而忘了你的存在，這其實也代表你在他心裡沒那麼重要。

天蠍座：沒那麼愛了

敢愛敢恨的天蠍座，很喜歡可以跟你無時無刻聊天的，就算是黏著也沒問題，只是一旦覺得不愛了，你的事情他就不上心了，感受不到愛情的天蠍，也可以放下你的。

射手座：有點厭倦了

射手開始冷掉，代表他們開始厭倦了，可能是聊天起來特別無聊，這時再不換個風格，他們就要跑了！

魔羯座：試探你或太忙

工作狂的魔羯，有時只是想在工作專注一些，不理你只是因為太忙，但也有時候是想要試探一下你，看看他在你心裡的份量有多重。

水瓶座：嫌你太黏人

水瓶滿愛自己的，他們喜歡交往後仍保有私人空間，不喜歡對方太黏人，一旦感受壓力就不想理你，覺得很煩人什麼事情都做不下去。

雙魚座：想找新鮮感

雙魚很容易喜新厭舊，他們多情的性格，容易見一個愛一個，不理你的話，可能是有新對象了，正因為新鮮感而被轉移注意力，但不代表他們不會回來，因為他們的愛情有很多份的。