「3生肖」9月中旬財運旺翻了！　將上演鹹魚大翻身

▲「3生肖」9月中旬好運連連，得貴人相助。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者林郁婷／綜合報導

時序已步入9月中，意味著秋天來臨了，秋天是一個收獲的季節，不少人都期望在秋收的季節裡，能有好的運勢發展、好的轉運機會。《搜狐網》命理專欄就分析在9月中旬「貴人運爆棚，終於要鹹魚大翻身」TOP3生肖，在貴人的提點之下，可望一改先前事業不順、賺錢困難的情況。

1.生肖兔

屬兔的人上個月財帛宮有「浮沉」、「盤根」兩煞星搗亂，因此偏財運普普，只能努力工作賺錢，然而來到9月中，一切都將改變，保壽官有吉星「華蓋」降臨，抓住這次機會的人，能得到貴人幫助，走向美好的未來。要注意的是，後面3個月不要盲目投資，最好的存錢法就是繞開風險，也不要和見利忘義的人打交道，只要持續努力，一定能財源滾滾。

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2.生肖雞

屬雞的人五行屬金，特別是1969、1993年生的屬雞人，將在9月中陽氣聚集，日支五行土旺盛，形成土金生財局，到時候就會好運來不停，財富也漲不停，一改前4個月的衰運，數錢數到手軟。另外，感情方面也是人人羨慕，但是要注意，若想要長久發展，就不要耍小聰明，只要努力不放棄，美好的未來就會屬於你（妳）。

3.生肖牛

屬牛的人五行屬土，尤其是1961、1985年生的屬牛人，9月中將陰陽相成，日支五行火幫忙建造火生土之局，從那時候開始，屬牛的人拜拜求到上上籤，賺錢也會一帆風順，同時，在事業上會有具體目標，行動力升級，不過要記得不能眼高手低，相信只要認真做事，未來前途無量。