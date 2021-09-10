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新婚一個月遭公公性侵！媳婦報警反被逮捕　離奇原因曝光

▲婚禮,結婚,求婚。（圖／CFP）

▲女子結婚不到一個月，遭到公公性侵。（圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

江蘇省鹽城市的張姓女子才剛結婚，還不到一個月，就指控遭到公公性侵。沒想到，警方經過調查，發現雙方真的有發生關係，逮捕的卻不是公公，而是張女，結局令人跌破眼鏡。

陸媒《現代快報》報導，曹姓男子住在鹽城建湖，今年已滿30歲，對於當地人而言，若再不結婚，可能就要一輩子單身了。曹男的父母為此相當焦急，才剛過完年，於是委託媒人，希望趕快找到兒媳婦。

透過媒人介紹，曹男認識了今年32歲的張女，雙方約訂了12萬6,000元（53萬9,033元）的禮金、金戒指、金項鍊、金耳環、金手鐲等首飾，準備辦起這場婚事。

準備領證結婚時，曹男發現，張女並非32歲，而是36歲，但禮金已經給了、親戚也通知了，只好硬著頭皮結婚。不過，結了婚以後，張女開始不斷吵鬧，讓家人相當傻眼，而且結婚還沒一個月，竟然到警局報案，指控公公性侵。

▼張女要求金飾、禮金，男方家全部照辦了。（圖／CFP）

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

警方調查時，公公也坦承，確實有跟兒媳發生性關係，但當時是你情我願的狀態下進行的，且一開始是兒媳主動勾引，才會天雷勾動地火。

警方發現，發現張女曾有4段婚姻，時間都不長，再經過詳細追查，才知道是有預謀的犯案，相繼逮捕張女、徐男、陳男等嫌犯。

▲▼女子結婚一個月遭公公性侵。（圖／翻攝《現代快報》）

▲▼警方調查才知，原來是有預謀的詐騙。（圖／翻攝《現代快報》）

▲▼女子結婚一個月遭公公性侵。（圖／翻攝《現代快報》）

事後，張女坦承，2013年第一次離婚後，遇上了「乾爹」陳男，在對方的教唆下，開始騙婚生涯，每次都透過吵鬧，以達快速離婚的目的，後來發現透過這種手段，還是要退回少許禮金，因此決定將自己置於受害者的角色，主動與公公發生關係，再報警指控。對此，警方則說，當地是農村區，時常出現騙婚案件，急於結婚、苦無對象的男女應引以為戒，以免受騙。

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