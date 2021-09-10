小學女副校長狼爪伸向未成年少女　夥同52歲男子教唆進行性行為

▲聖喬治中央教堂小學遭爆有女副校長涉嫌教唆未成年少女進行性行為。（圖／翻攝自Facebook／St. George`s Central CE Primary School）

記者葉睿涵／綜合報導

英國西北部默西塞德郡的聖喬治中央教堂小學（St George's Central Church），最近爆出有1名女性副校長涉嫌教唆13歲以下的未成年少女從事性活動。儘管警方與校長聲明，這名副校長的犯罪行為「與工作無關」，但不少家長仍對此深表痛心，同時也擔心自己的女兒受到傷害。

綜合《太陽報》等英媒報導，涉事的教師是已在聖喬治服務了10年的小學副校長朱莉·莫里斯（Julie Morris）。她最近被指控協助和教唆性侵一名13歲以下的少女，並煽動一名13歲以下的少女發生性行為。同時，一名和朱莉同姓，卻沒有任何親屬關係的52歲男子大衛·莫里斯（David Morris）也被控性侵13歲以下的少女、煽動兒童進行性行為等3項罪名。

Julie Morris, 44, a teacher at St George’s Central Church of England Primary School for around ten years has bern charged with aiding and abetting the rape of a girl under 13 and inciting sexual activity with a child, also under 13. https://t.co/nmovnVTInd — James (@James_Thorburn) September 9, 2021

聖喬治中央教堂小學的校長格羅根（Mark Grogan）8日在給家長的信件中，向家長告知了這個消息。他強調，「儘管他意識到這會讓不少人都感到震驚，但他必須強調，這起涉嫌犯罪的指控與本校無關」。默西塞德郡（Merseyside）的警方也證實，朱莉的性侵案件發生在默西塞德郡埃克萊斯頓（Eccleston）且「與工作無關」，這意味著受害者並非聖喬治的學生。

儘管如此，仍有不少家長對這個消息深感震驚，有些父母甚至還因為擔心自己的女兒受害而哭了。部分家長在接受採訪時表示，「這一切都令人非常不安，我不想評論任何人的私生活，但學校對我的孩子來說是偉大的」、「我們在夏天的時候就聽到了一些傳聞，然後我們現在被告知她被控告了」、「她在學校看起來很可愛，這真是一個讓人震驚的消息」。

默西塞德郡的警方表示，他們正與大曼徹斯特的警方和維岡市議會密切合作，以確保適當的保護措施到位。朱莉和大衛2人9月6日在利物浦地方法院被控告，並將於10月4日前往利物浦皇家法庭出庭。

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