她急匯1萬美金助外籍男友　警這句話突破盲點阻詐

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名50多歲的劉姓婦人，透過網路認識一名美籍男子，不久後對方以銀行帳戶遭鎖及女兒生病為由，要求她匯款美金1萬元，所幸被機靈的行員發現，警方到場了解後，當場反問婦人：「這男子你有見過面嗎？沒的話，那就是標準的詐騙劇情」，這時婦人才恍然大悟，原來自己遭人詐騙。

▲一名50多歲的劉姓婦人，透過網路認識一名美籍男子，不久後對方以銀行帳戶遭鎖及女兒生病為由，要求她匯款美金1萬元，所幸在機靈的行員及警方協助下，成功阻止詐騙。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方說，這名遭詐騙的劉姓婦人，於6日下午1點多左右，獨自一人前往銀行準備匯款美金1萬元，雖然婦人是銀行往來客戶，但之前從未有匯款外幣紀錄，讓行員感到怪異，懷疑她遭人詐騙，立刻通報警方前來處理。

劉婦向員警表示，日前透過網路認識一名美籍男子，該男子每天都會跟她寒暄問候，也會傳送正能量的訊息，讓她頗有好感，漸漸成為男女朋友。某日男子突然說，自己的銀行帳戶遭鎖，加上女兒生重病為由，要求她匯款美金1萬元，當下員警立刻反問她說：「這男子你有見過面嗎？沒的話，那就是標準的詐騙劇情」，這才讓劉婦恍然大悟，原來自己遭人詐騙。

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