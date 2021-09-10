美工刀之狼「解除電子腳鐐」　夜闖妙齡女香閨辯：壓力大吹風

▲古男2008年凌晨手持美工刀尾隨女子性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

2008年在台北市中山區犯下性侵案的「美工刀之狼」古姓男子遭重判15年6月，日前假釋出獄後，因表現良好，經檢方評估解除電子腳鐐，不料古男又故態復萌，趁夜潛入北市一處公寓頂樓房間，女房客發現後嚇得連忙報警。台北地檢署認為古男涉犯侵入住宅罪，依法將其起訴，同時再度戴上電子腳鐐監控古男行蹤。

「美工刀之狼」古男2008年3月間犯下性侵案，當時古男見到一名妙齡女子凌晨外出買消夜，便一路尾隨，並在公寓樓梯間從身後摀住女子的嘴，並掏出美工到抵住脖子，要求女子脫光衣物；當時受害女子嚇得不知所措，擔憂若不從恐遭殺害，因此依古男要求褪去全身衣物。

古男見女子全身赤裸，立即上前意圖性侵，但女子苦苦哀求他必須戴上保險套，還稱家裡有準備，2人僵持一陣後，古男便隨著女子上樓到其住處拿取保險套，隨後再將女子押往5樓頂，先逼迫女子口交，接著性侵得逞。

古男逞畢獸慾後，還要求女子交出財物，下樓將她衣褲內的600元現金、以及千元百貨公司禮券搜刮一空；女子趁隙關上大門，並撥打電話向男友求救，古男當場被逮個正著。案經法院審理後，依加重強制性交及強盜罪判處古男有期徒刑15年6月。

在入獄服刑10多年後，古男終於獲得假釋出獄，並戴上電子腳鐐配合檢方監控，期間古男表現良好，都會定時報到，今年古男要求解開電子腳鐐，並承諾不會再犯；檢方考量其表現良好，經評估後同意請求，解除電子腳鐐。

不料不久後古男即故態復萌，今年8月間半夜潛入一棟公寓頂樓房間，女房客見到房內半夜竟有陌生男子，嚇得急忙報警，警方隨後立即將古男逮捕歸案，一查才發現其竟是性侵假釋犯。

古男聲稱，因生活壓力大，半夜才會想到公寓頂樓「吹吹風」，還稱自己已經到好多棟公寓頂樓「吹風」。檢警認為，古男行為已經涉犯侵入住宅罪，依法將其起訴，同時為避免古男再犯，也要求其再度戴上電子腳鐐進行監控。