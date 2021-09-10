璨樹強度達巔峰！閃電訊號密集　是一顆「非常強的颱風」

▲璨樹颱風強度達巔峰。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風璨樹來勢洶洶，中央氣象局預估將於17時30分發布陸上颱風警報。氣象專家指出，璨樹「清晰的風眼與渾厚的對流雲系絲毫沒有拖泥帶水，是一顆非常強的颱風」，且現在是颱風強度最巔峰的時期，也偵測到密集閃電訊號。氣象局長鄭明典也強調，璨樹有一定規模能量，有萬全防颱準備才能減小衝擊。

臉書專頁天氣風險表示，目前位在呂宋島東側外海的璨樹颱風，不論從衛星雲圖、風場分析上，型態都非常完整。清晰的風眼與渾厚的對流雲系絲毫沒有拖泥帶水，這是一顆非常強的颱風，下午各個官方機構可能會給出非常高的強度評價。

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▲璨樹颱風對台影響劇烈。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

天氣風險指出，但璨樹的核心環流也即將碰觸到呂宋島東部的內陸高山，因此現在可能是璨樹颱風強度最巔峰的時期。在颱風的眼牆周圍，閃電偵測網也看到許多密集的閃電訊號，這是非常強的颱風才有的特徵。

氣象局長鄭明典表示，璨樹颱風雲系的日夜變化相當明顯，連續3天大約就是在今日上午8時前後，眼牆雲系發展到最均勻完整的階段。璨樹今天針眼不見了，變成稍微大一點的颱風眼。他也呼籲，璨樹是強烈颱風，有一定規模的能量，有萬全的準備才能減小衝擊。