　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7月就打莫德納！苦等十週「第二劑還沒來」　網轟：為什麼不預留

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲有些高齡長者早在7月就接種莫德納疫苗，但至今卻等不到第二劑的消息。圖與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近期AZ、BNT疫苗都陸續到貨，但莫德納卻遲遲沒有抵台消息，就有網友發文表示，家中長輩7月初就接種莫德納第一劑，結果下星期就要滿10週了，至今仍沒有打第二劑的消息，著實令人不知所措。貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「莫德納第二劑到底怎麼辦」為題發文，提到家中長輩早在7月初就已經接種莫德納第一劑，起初得知4週（28天）後就能接種第二劑，怎料沒多久後就改為8至12週後再接種即可。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，延長時間就算了，但到了下禮拜，家中長輩接種莫德納就已經是第10週，結果至今仍然沒有第二劑的消息，如果沒打第二劑，根本形同浪費第一劑，真的很令人傻眼，尤其是家中長輩已經75歲了，沒有第二劑根本不敢出門，為何不趕快讓高風險的老人家接種第二劑？

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲家中長輩因為沒接種第二劑莫德納，所以根本不敢出門。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「打不到還讓人家選」、「不知道要跟誰反應才有用」、「我阿嬤每天在問我這個問題」、「好奇當初不留兩劑在想什麼」、「原本是說有留，結果一直新增類別」、「真的沒轍，自購的莫德納到貨根本就太少了」、「我連第一劑都...」。

本站曾報導《等不到第二劑莫德納！超過12週抗體恐降　陳時中：保護力仍夠》，由於莫德納遲遲沒有到貨消息，因此不少已經施打第一劑的國人都相當憂心，怕超過12週沒接種第二劑抗體就會逐漸失效；指揮官陳時中對此表示，12週後會稍微往下降，但「抗體還是存在相當大的能力」，希望疫苗盡速進來的同時，若有其他混打的科學證據也會考慮。

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
快訊／璨樹估「17:30發陸警」　這區今晚先迎雨！
21歲女友拋飛慘死！　男「酒測1.0」頭骨外露命危
焦糖哥哥母摔車壓斷手！需簽「手術同意書」：一陣暈眩
LIVE／颱風假有望！最快下午陸警　氣象局最新說明
新北到花東「這兩天」有機會放颱風假！　專家曝時間點
5年來最猛颱風要來了！　璨樹「被地形吸引」可能登陸
獨／澎恰恰「血壓飆高199」掛急診　3個月零收入還債計畫慌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄券怎拿？持消費發票向餐飲百貨兌領　旅宿業者加碼：5千換5千

快訊／璨樹估「17:30發陸警」　這區今晚先迎雨！周末降雨熱區曝

「起廟－許漢珍藝師大木作特展」開展　黃偉哲感佩漢珍師無私傳承

「男生用了很噁」Emoji排名曝光！這4種超慘：死亡地帶　網全戰翻

7月就打莫德納！苦等十週「第二劑還沒來」　網轟：為什麼不預留

陳其邁表態照辦國慶煙火！還要開放民眾入場　「特殊規畫」出爐

再升三級「台灣會有多慘」　他哭積蓄空了！鄉民曝3行業：死一大片

新北幼兒園群聚初期「就以Delta防治」！1454人全陰性匡列範圍曝

老師與染疫裝修工足跡重疊！文山區某國中3班停課　10人請防疫假

新北到花東都有機會放颱風假！彭啟明曝「各地放假時間點」

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

墨西哥7.0強震！天空現「地震光」 狂搖將近1分鐘...民眾驚慌逃上街

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

IU《嘮叨》高音讓李棟旭怒：唱到快死了耶　溫流組F4唱《Stand By Me》！《花樣男子》回憶殺

「今年最強颱」璨樹最快晚間海警 周末最靠近恐登陸防強風豪雨！

高雄券怎拿？持消費發票向餐飲百貨兌領　旅宿業者加碼：5千換5千

快訊／璨樹估「17:30發陸警」　這區今晚先迎雨！周末降雨熱區曝

「起廟－許漢珍藝師大木作特展」開展　黃偉哲感佩漢珍師無私傳承

「男生用了很噁」Emoji排名曝光！這4種超慘：死亡地帶　網全戰翻

7月就打莫德納！苦等十週「第二劑還沒來」　網轟：為什麼不預留

陳其邁表態照辦國慶煙火！還要開放民眾入場　「特殊規畫」出爐

再升三級「台灣會有多慘」　他哭積蓄空了！鄉民曝3行業：死一大片

新北幼兒園群聚初期「就以Delta防治」！1454人全陰性匡列範圍曝

老師與染疫裝修工足跡重疊！文山區某國中3班停課　10人請防疫假

新北到花東都有機會放颱風假！彭啟明曝「各地放假時間點」

瑞士「電動雙人小車」致敬BMW Isetta　40萬起訂單秒破2.4萬張！

男星確診新冠肺炎⋯友人慟：你千萬不能走　身體現況連公司都震驚

把客人臉整爛還打人！短裙女老闆「露底褲狂嗆」不讓人活著離開

王俐人疫情苦撐私廚副業　賣餐盒「200元被嫌貴」！

高雄券怎拿？持消費發票向餐飲百貨兌領　旅宿業者加碼：5千換5千

受惠半導體業持續擴建廠房　聖暉工程8月營收15.8億元再創新高

參加婚禮騎車回家遇搶　8男在「丈夫面前」拖妻子去田中性侵！

網紅森田戰勝內心陰影　就靠「這一顆」走出不完美

宜蘭新玩法！變身一日酷炫007特務　體驗狙擊、打電報包你玩到爽

美網／莎娃後最年輕！加國19歲女將闖大滿貫決賽　老爸提醒她一句話

生活熱門新聞

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

教育局：文山、松山區2國中4班級停課

颱風假機率提高！最快午後發陸警

北市2國中、1國小、1私幼停課一次看

璨樹估宜蘭登陸！1天穿頭5:30將發海警

強颱璨樹有破懷性強風！沿台灣東側北上　明後威脅最大

即／松山區國中明全校停課　北市衛生局：已掌握確診學生

快訊／強颱「璨樹」海警發佈　半個台灣破70％暴風侵襲

Delta侵台　藥師點名6月一件怪事

他穿紅內褲上空領餐　千人轟「太油膩」

為何全球都敗給Delta？重症醫：人類輸在撒謊

第八輪AZ預約10點開搶！打第二劑把握機會　6QA一次看

松山區某國中大消毒！學生確診今全校停課624人PCR

更多熱門

相關新聞

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

Delta入侵新北，又接連爆出集合住宅確診，9日晚上也傳出松山區某國中有學生確診，讓疫情陷入緊繃！一名網友則怕爆求問「這次再三級台灣會有多慘？」他接著表示，上一波疫情許多人零收入，身上積蓄早已殆盡，如果此波真的又放無薪假「有多少服務業跟百貨業會先喊倒？」

老師與確診足跡重疊！文山區某國中3班停課

老師與確診足跡重疊！文山區某國中3班停課

快訊／松山區某國中學生確診　黃珊珊急赴現場視察

快訊／松山區某國中學生確診　黃珊珊急赴現場視察

台北市民有機會排BNT殘劑　市府授權醫院、學校自行處理

台北市民有機會排BNT殘劑　市府授權醫院、學校自行處理

網吹噓「染新冠肺炎＝最強疫苗」？專家嘆：要先過得了這2關

網吹噓「染新冠肺炎＝最強疫苗」？專家嘆：要先過得了這2關

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎PTT疫苗莫德納高齡第二劑

讀者迴響

熱門新聞

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

23歲妹突腹痛！醫一扳…「爆臭起司瀑布」狂瀉秒驚呆

教育局：文山、松山區2國中4班級停課

颱風假機率提高！最快午後發陸警

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

台北男友餐桌上「戰南北」　女大生丟臉分手

北市2國中、1國小、1私幼停課一次看

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

獨／4000萬敞篷狂牛違停七期紅線

蕾菈深夜頭暈想吐　私訊被「恭喜懷孕」灌爆

璨樹估宜蘭登陸！1天穿頭5:30將發海警

打臉吳亦凡「得梅毒」戴腳鐐現身10秒片！　微博爆料文全被加9字警語

強颱璨樹有破懷性強風！沿台灣東側北上　明後威脅最大

更多

最夯影音

更多
11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面