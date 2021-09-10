7月就打莫德納！苦等十週「第二劑還沒來」　網轟：為什麼不預留

▲有些高齡長者早在7月就接種莫德納疫苗，但至今卻等不到第二劑的消息。圖與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近期AZ、BNT疫苗都陸續到貨，但莫德納卻遲遲沒有抵台消息，就有網友發文表示，家中長輩7月初就接種莫德納第一劑，結果下星期就要滿10週了，至今仍沒有打第二劑的消息，著實令人不知所措。貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「莫德納第二劑到底怎麼辦」為題發文，提到家中長輩早在7月初就已經接種莫德納第一劑，起初得知4週（28天）後就能接種第二劑，怎料沒多久後就改為8至12週後再接種即可。

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原PO坦言，延長時間就算了，但到了下禮拜，家中長輩接種莫德納就已經是第10週，結果至今仍然沒有第二劑的消息，如果沒打第二劑，根本形同浪費第一劑，真的很令人傻眼，尤其是家中長輩已經75歲了，沒有第二劑根本不敢出門，為何不趕快讓高風險的老人家接種第二劑？

▲家中長輩因為沒接種第二劑莫德納，所以根本不敢出門。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「打不到還讓人家選」、「不知道要跟誰反應才有用」、「我阿嬤每天在問我這個問題」、「好奇當初不留兩劑在想什麼」、「原本是說有留，結果一直新增類別」、「真的沒轍，自購的莫德納到貨根本就太少了」、「我連第一劑都...」。

本站曾報導《等不到第二劑莫德納！超過12週抗體恐降 陳時中：保護力仍夠》，由於莫德納遲遲沒有到貨消息，因此不少已經施打第一劑的國人都相當憂心，怕超過12週沒接種第二劑抗體就會逐漸失效；指揮官陳時中對此表示，12週後會稍微往下降，但「抗體還是存在相當大的能力」，希望疫苗盡速進來的同時，若有其他混打的科學證據也會考慮。