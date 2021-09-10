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洛杉磯嚴防校園群聚感染　強制「12歲以上學生」打疫苗

▲▼洛杉磯,疫苗。（圖／路透）

▲洛杉磯目前設有流動疫苗接種站，到各個學校為學生注射新冠疫苗，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國洛杉磯教育委員會9日通過新命令，公立學校所有12歲以上的學生必須在明年1月全面接種新冠疫苗，否則將不被允許進入校園。儘管有部分家長因為擔心疫苗的安全問題，對校方為孩子擅作決定的行為感到憤怒，但負責人認為，此舉能讓校方打造一個安全健康的學習環境，確保教職員生都免受新冠威脅。

據路透社與《洛杉磯時報》報導，美國洛杉磯教育委員會9日一致通過，當地學校將在未來數週內，強制要求超過64萬名12歲及以上的學生接受疫苗注射，除非學生持有文件證明他們因醫療原因或宗教因素不能接種，否則未施打疫苗的學生將一律不被允許進入校園。這項強制令並不適用於小部分在家遠距上學的學生。

▲▼洛杉磯,疫苗。（圖／路透）

根據規定，第一批受影響的學生是即將要參與體育活動的孩子，他們必須分別在10月3日及10月31日前施打第1劑和第2劑的疫苗，否則將不被允許參加體育活動。其他12歲及以上的學生則必須在11月21日及12月19日前接種第1和第2劑的疫苗，並在明年1月10日前將疫苗接種證明上傳到系統中，以便能在1月11日順利返校。

該學區有約73%的學生來自拉丁家庭，大部分的移民父母對政府並不十分信任，也擔心疫苗會對孩子產生副作用，因此對於校方為孩子擅作決定的行為感到非常憤怒。董事會成員表示，他們將努力說服家長疫苗的安全性。

▲▼洛杉磯,疫苗。（圖／路透）

負責人指出，強制結紮疫苗的規定是為了讓教職員生都可以免受新冠大流行的威脅，「我們希望能打造一個安全健康的學習環境」。洛杉磯是全美第二大學區，因此當地學校所採取的新冠防疫措施比其他地區更快、更全面。目前，校方已要求所有教職員必須接種疫苗，並強制所有人在校內必須戴口罩。

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