拜登與習近平7個月來首次通話　白宮：討論雙方分歧與印太穩定

▲拜登與習近平在9日進行了7個月以來的首次通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平在9日進行通話，就兩國利益交疊的領域以及兩國分歧進行討論。對談後，雙方同意將持續進行公開和坦誠的對話。

據CBS等外媒報導，白宮9日在官網發布新聞稿宣布，美國總統拜登與中國國家主席習近平當天進行了7個月以來的首次通話，就兩國利益交疊的領域以及兩國利益、價值觀和觀點存在分歧的領域進行廣泛和策略性討論

新聞稿指出，兩國最高領導人在對談後，同意開誠佈公地處理這2項問題，並確認兩國有責任避免雙方的競爭演變成衝突。拜登也在通話中強調，美方持續關注美國對印太地區和世界的和平、穩定和繁榮。

一名高級官員透露，拜登對於中國的下層官員不願與其政府進行實質性的對談而感到憤怒，因此首先發起了與習近平的對談，以保持溝通渠道的暢通，避免兩國在無意間「轉向衝突」。

近年來，美中兩國的關係持續惡化，但兩國元首至今仍未進行面對面的會談，以解決雙方之間的矛盾。美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾在今年3月與中國外交官在阿拉斯加舉行面對面會談，當時雙方在會談中的氣氛十分緊張，甚至當著媒體針鋒相對。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今年7月到天津的出訪也同樣十分緊張。美國官員認為，雙方早前的互動根本可以被稱為「毫無結果」。

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