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美媒：美國認真考慮讓台北駐美代表處　改名「台灣代表處」

▲▼華盛頓特區，國會大廈。（圖／記者陳致平攝）

▲華盛頓特區。（圖／記者陳致平攝）

記者董美琪／綜合報導

我國將在立陶宛設立台灣代表處，引發中國不滿，現在連美國都可能加入。根據金融時報報導，拜登政府考慮朝向將駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States，Tecro）名字，加入「台灣」2字，改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），此舉恐再度招來中國憤怒抗議。

《金融時報》（Financial Times）指出，多位知情人士表示，台灣提出將「台北經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」，華盛頓正在認真考慮中，且包括白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）、國家安全委員會內部以及國務院亞洲官員都相當支持。知情人士也表示，目前還沒做出決定，將要求拜登總統簽署行政命令

毫無意外，如果更改名稱後，此舉將惹毛中國，也將讓華府及北京間關係更加緊張。中國駐華盛頓大使館堅決反對美國與台灣的任何官方互動，一再重申不要向「台獨」勢力發出任何錯誤訊息，或想要挑戰中國底線，以免損害中美關係及兩岸的和平穩定。

一位參與要求更名討論的台灣駐華盛頓人士表示，台北在川普政府結束時，就向美國討論更名一事，今年3月份已向拜登政府提出正式要求。

不過，2名聽取更名簡報的人士表示，更名後恐加劇中國、美國與台灣間的緊張局勢，但實際上收穫利益不多。

據報導，台美雙方官員週五在馬里蘭州舉行一場「特殊管道」的敏感會議，包括外交部長吳釗燮都有參加這場「特殊形式」會談，這也是拜登團隊第一次與台灣高層談話。

▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

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