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2男肚臍周圍出現不明瘀青…竟是肝癌！其中1人不到一個月離世

▲患者肚臍周圍都出現瘀青 。（圖／屏東基教醫院提供，以下同）

▲患者肚臍周圍都出現瘀青 。（圖／屏東基教醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院肝膽胃腸科主治醫師蔡元榮，遇到兩位患者腹痛就醫，並在肚臍周圍都出現不明原因的瘀青，經進一步診療，發現竟是肝癌晚、中期，雖經治療，其中一人不到一個月內離世；他已將將治療過程寫成論文投稿，獲得世界頂尖內科期刊－澳洲醫學期刊（Medical Journal of Australia）刊登。

▲患者肚臍周圍都出現瘀青 。（圖／屏東基教醫院提供，以下同）

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屏東基督教醫院肝膽胃腸科主治醫師蔡元榮，去年診療時遇到兩位正值壯年(46歲、57歲)的男性患者，他們有B型肝炎病史卻沒有定期追蹤，加上有飲酒習慣，致癌症已悄悄找上門卻不自知。

▲患者肚臍周圍都出現瘀青 。（圖／屏東基教醫院提供，以下同）

▲▼蔡元榮醫師將病例報告投稿澳洲醫學期刊；黑色箭頭處是肝腫瘤、白色是腫瘤局部出血。

▲患者肚臍周圍都出現瘀青 。（圖／屏東基教醫院提供，以下同）

屏基說，他們兩人都因腹痛就醫，最特別的是在肚臍周圍都出現不明原因的瘀青，原以為是急性胰臟炎出血的典型症狀卡倫氏症或是腹腔內出血，但經過血液、超音波及電腦斷層檢查，才發現兩位已經是肝癌末期及肝癌中期，且肝腫瘤都有破裂的跡象，隨即安排肝臟動脈栓塞手術，將供應腫瘤營養的肝動脈塞住，以控制出血，抑制腫瘤，降低活性。

由於後續治療效果不佳，肝癌末期患者不到一個月就離世；另一位在則在7個月後。由於病例症狀少見，屏基肝膽胃腸科主治醫師蔡元榮與馬來西亞理科大學醫學院李永葉教授將治療過程寫成論文投稿，獲得世界頂尖內科期刊－澳洲醫學期刊刊登。

屏基指出，肝癌是一種高度惡性腫瘤，好發於B型肝炎盛行之地區，例如台灣及其它亞洲地區，台灣每年近八千人死於肝癌，其中屏東縣109年就有389人，目前認為治療效果最好的方法為手術切除腫瘤，但由於肝癌的症狀不明顯，不易早期發現，而且常合併有肝硬化加上肝腫瘤多長在肝臟之左右葉，因此只有約15-20%病患能以手術切除腫瘤。肝癌若早期發現，可用手術切除或電燒治療，以縮小腫瘤體積；肝癌中期則可進行肝臟動脈栓塞手術；若是晚期肝癌則以標靶藥物治療。

B型肝炎、C型肝炎等慢性病毒性肝炎是導致肝癌的主要原因之一，而這些慢性病毒性肝炎絕大部分沒有症狀，建議大家到可以到醫療院所做B、C肝的篩檢並定期追蹤。肝病患者若常出現不明原因的瘀青，就要留意是否肝病惡化，如果瘀青常出現在不易碰撞的部位，就要儘快接受檢查。

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