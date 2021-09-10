2022縣市長提名正國會拋「全面初選」　游錫堃：我不介入黨務

▲立法院長游錫堃接受媒體聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨9日召開全代會工作小組第一次會議，首度初步討論2022縣市長選舉提名機制，正國會中常委陳茂松主張不論是否連任，22縣市全部辦理初選，被黨內解讀為幫民進黨立委陳亭妃爭取台南市長初選機會。對此，正國會創辦人、立法院長游錫堃10日受訪僅說，他不參加正國會的活動已經很久了，也不介入黨務。

陳茂松昨天在民進黨全代會工作小組會議中主張，不論是否連任，22縣市全部辦理初選，但因正國會民進黨立委蔡適應有意參選2022基隆市長，新系中常委梁文傑反問，「基隆市長也要初選？」陳回稱：「沒關係，都來，全國都來初選。」

對此，游錫堃今天上午受訪表示，他現在不參加正國會的活動已經很久了，也不介入黨務。

此外，游錫堃在接受媒體提問時談及，雖然他是民進黨，但他不會冀望民進黨永久執政，希望現在的在野黨可以變成「台灣國家的忠誠反對黨」，促成政黨輪替，讓台灣的政黨政治進入常軌。

媒體追問，會希望現在的民進黨被政黨輪替掉嗎？游錫堃說，不是這樣講，這是人民的選擇，他只是站在國家利益的立場，認為應該要讓國家的政黨政治常態化，台灣民眾最關心的還是在野黨的國家認同，期待未來台灣的任何政黨，不管是執政或在野，都是認同台灣。