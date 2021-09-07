立院新會期最快中秋節前開議　游錫堃10日召集朝野協商

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期即將開議，立法院長游錫堃7日發出開會通知，10日上午召集黨團協商，研商開議日期，民進黨團總召柯建銘表示，希望朝野共同面對後疫情時代，國家所面臨的嚴峻考驗。據了解，新會期最快將在中秋節前後開議。

游錫堃7日下午發出開會通知，表定9月10日上午10時召集朝野黨團協商，研商「第十屆第四會期開議日」相關事宜。

柯建銘日前表示，新會期當中必須處理很多重大法案及預算，包括110年度中央政府總預算、110年度國營事業總預算，甚至連今年度的國營事業預算也還沒完成，以及五倍券預算必須經過特別預算。

柯建銘說明，新會期也必須面對修憲議題，民進黨的修憲小組已經開始展開，修憲案經過中執會交給黨團會議通過後，就會開始啟動修憲程序，至於什麼時候會出立法院會，必須朝野有共識，否則很難併入2022年大選，相信各黨都會關注這個議題。

柯建銘也呼籲，立法院的文化應該要稍作改變，看到這屆以來朝野互相攻擊，對立是史上最嚴重，他希望下個會期的立法院，不是只有朝野對立、惡鬥而已，大家共同面對後疫情時代，國家所面臨的嚴峻考驗，這是民進黨團的基本立場。

根據立法院第10屆第4會期各黨團協商代表，民進黨團須由總召柯建銘、幹事長劉世芳、書記長蔡適應共同簽名；國民黨團須由總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲共同簽名。

此外，台灣民眾黨團須由總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如共同簽名；時代力量黨團則由總召邱顯智、副總召兼書記長陳椒華、幹事長王婉諭之一簽名即可。