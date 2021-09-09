國民黨質疑國慶「中華民國」被消失　陳亭妃狠酸：每年吵不煩嗎？

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／陳亭妃國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國慶籌備委員會8日發布國慶主視覺「金陽雙十」，下方寫著「民主大聯盟，世界加好友」，以及英文「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，被國民黨嘲諷「英文台獨」，批評民進黨政府再度讓國號、國旗被消失。對此，民進黨立委陳亭妃9日反批國民黨配合中國胡搞瞎搞，「每年吵不煩嗎？」

陳亭妃表示，從2016年開始，我國就是用台灣的字樣和元素，打造屬於台灣自己的國慶日，到今年已經是第6年了，國民黨每年吵不煩嗎？而且全世界都在幫台灣正名，只有國民黨在配合中國胡搞瞎搞。

陳亭妃稱，她要反問國民黨，如果國民黨最想過的是中國的國慶日，她只能說「順走（去中國）不送」。

民進黨立委許智傑則表示，國慶慶祝活動由立法院規劃，不管藍綠執政都一樣，典禮會場都會佈滿國旗，logo是發揮創意各有巧思，連馬前總統時代也沒有特別放進國旗，請批評的人回頭看看就知道，也請不要刻意給總統蔡英文戴上政治意識型態的大帽子。

此外，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥8日說明，目前先公布主視覺與標語，後續相關設計將整體規畫，絕對不會沒有中華民國國慶的字眼，也不會沒有國旗。