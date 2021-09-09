憂「今天虐貓明天家暴」　陳亭妃：安全網應雙向防治

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北蘆洲黎姓男子日前疑因與女友分手，涉以熱水澆燙等方式虐死兩人共同飼養的貓咪「茶茶」，引發高度關注。民進黨立委陳亭妃9日舉行記者會呼籲，動物虐待與家庭暴力相關性高，明年將正式上路的「台灣親密關係暴力危險評估表」將納入動物是否是施暴對象，要求社政單位與動保單位橫向溝通，動保處處理動物受虐案件時，也應通報社政單位有家庭暴力的可能。

「茶茶」日前遭領養人黎姓男子限制行動，並以棍棒毆打、熱水澆淋等方式虐待後不幸離世，此事因黎男不滿女友提出分手，而虐待兩人共養的虎斑貓，試圖以此逼迫女友。陳亭妃、新北市議員李坤城今天舉行「送別茶茶之後，如何預防動物遭虐待？」記者會，呼籲動物虐待與家庭暴力相關性高，安全網應雙向防治。

救貓人士范舒閑說，虐殺動物是嚴重暴力犯罪的預警訊號，「今天殺動物，明天殺人」是很常聽到的一句話，也是事實，他們在救援茶茶的過程遇到很多困境，當時警方、動保處都還沒到場，只能請求屋主同意讓他們進入，希望未來動保檢查員落實，能有更機動性作為。

陳亭妃表示，動物虐待與家庭暴力相關性高，安全網應雙向防治，立法院審查105年度預算時，曾要求農委會、衛福部橫向、雙向通報，但幾年來卻幾乎沒有作為，她希望兩單位要建構平台系統，有家庭暴力時，社政單位不能只負責「人」，也要與動保單位有橫向溝通，動保處處理動物受虐時，也應通報社政單位有家庭暴力的可能。

衛福部保護服務司副司長郭彩榕回應，衛福部為了及早防範家暴，2016年已研擬「親密關係量表」，把近1、2年已將是否要脅寵物作為量表題項，修正版草案今年底完成後，明年會正式供第一線運用，未來農委會若有資訊系統，要跟衛福部串接勾稽都沒問題。

農委會畜牧處副處長江文全說，樂見衛福部有與動物連結的資訊上平台，動保單位可務實運用，包括認領養機制當作不能領養的「灰名單」，嚴加評估，也可針對名單連結寵物登記系統，若有飼養寵物，可做後續追蹤與掌握，在資訊面、實務面做有效管理。

陳亭妃補充，明年正式上路的「台灣親密關係暴力危險評估表」將調查暴力案件中，家中是否有動物，而動物是否也是其施暴對象，若農委會到時候無可對接之資訊系統，農委會如何接受通報？農委會應就未來如何追蹤個案資訊、通報系統如何更透明化、由哪些專責人員處理此平台，以及虐待動物案件如何通報衛福部防治家庭暴力，1個月內提出書面資料。

▲民進黨立委陳亭妃（左四）、新北市議員李坤城（左三）舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）