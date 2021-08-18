開學必備防疫小物！繪本口罩、蜘蛛人手環熱銷　環保餐具需求增7成

▲開學防疫用品需求提升！蜘蛛人手環、圖畫書兒童口罩擄獲家長。（左圖／Pinkoi；右圖／信誼基金會提供）

記者林育綾／綜合報導

隨疫情趨緩，開學步入倒數，許多家長也陸續幫小孩準備開學物品，Pinkoi觀察近2週文具採買需求升溫，包括文件收納、筆記本，還有便當盒、環保餐具等關鍵字搜尋量，與去年同期相比上升7成；另在防疫用品上，兒童口罩、攜帶式洗手液、分裝瓶需求也提升，還有能裝洗手乳的「蜘蛛人手環」相當受歡迎。

▲能裝洗手液的「蜘蛛人手環」相當受歡迎（圖／Pinkoi提供）



設計購物網站Pinkoi 表示，近2週文具採買需求升溫，包括「書寫用具」、「手帳/筆記本」、「文件收納」等關鍵字成熱門搜尋，平均搜尋量與去年同期相比成長7成，銷量更與去年同期相比提升3成。尤其各式「客製姓名印章」商品，自8月以來持續售出，其中主打防水快乾、可蓋於衣物、塑膠等多種材質面的款式最為熱銷。

▲▼「客製姓名印章」當中，主打防水快乾、可蓋於衣物、塑膠等多種材質面的款式最為熱銷。（圖／Pinkoi提供）



而在防疫用品上，業者也觀察近期兒童口罩、攜帶式洗手液、分裝瓶需求提升，其中像是帶有「動物插畫」、「蜘蛛人手環」等吸睛設計相當受歡迎。而近2週「便當盒」、「環保餐具」、「便當袋」等關鍵字搜尋量與去年同期相比，平均也成長7成。

▲信誼基金會近來推出「圖畫書兒童口罩」。（圖／信誼基金會提供）

另外，信誼基金會近來也推出「圖畫書兒童口罩」，特別選用2本「信誼幼兒文學獎」長銷原創圖畫書《愛吃青菜的鱷魚》及《愛吃水果的牛》，將圖像授權台灣普潔，製造兩款兒童醫用口罩。符合CNS14774標準，採用三層不織布結構，外層為防潑水、中層採熔噴布，細菌過濾效率(BFE)達95%以上，內層親膚性複合材質，戴起來柔軟、舒適。

▲特別選用圖畫書《愛吃青菜的鱷魚》、《愛吃水果的牛》，將圖像授權台灣普潔，製造兩款兒童醫用口罩。（圖／信誼基金會提供）

信誼基金會總編輯陳曉玲表示，童書雖然不是民生必需品，卻是安定孩童心情的良方。親子共讀可以紓解孩子的焦慮和不安，藉著圖畫書的圖像授權，孩子可以在生活中多接觸童書元素，自然而然的會更親近書籍和閱讀。目前圖畫書醫用口罩售價為269元/盒（30入），8/19起於博客來網路書店、小三美日等通路銷售。

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