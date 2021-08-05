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小小孩許願款巡邏隊新任務　「汪汪隊立大功電影版」兒童口罩來襲

汪汪隊立大功電影版兒童口罩（圖／小三美日提供）

圖、文／小三美日提供

趕在幼兒園開學的時候，台灣PURGE普潔和汪汪隊合作醫用兒童口罩新上市，同為親親口罩的姊妹品牌，口罩質感絕對超優，接下來將推出<汪汪隊立大功電影版>首款電影周邊口罩，讓小小孩們愛不釋手，現在上學、出門、看電影都會乖乖戴口罩啦〜這次最愛的汪汪巡邏隊又要出任務了，戴上口罩加入他們一起出任務吧！ 小三美日將在8/5開賣最新汪汪隊立大功電影版口罩►http://s3vip.tw/vTe

「沒有困難的任務，只有勇敢的狗狗，汪汪隊出動！」這次電影版男孩萊德隊長率領6隻狗狗隊員組織巡邏隊，負責保護冒險灣的故事。討厭的反派韓丁納又來搞破壞，狗狗英雄們再度出任務，還有加上超酷炫的的道具，賣萌的汪汪隊成員讓大小孩們看了都開心!普潔醫用口罩推出3款印花〜

汪汪隊立大功電影版兒童口罩（圖／小三美日提供）

汪汪新任務
阿奇、毛毛、天天、路馬、灰灰、小礫一起奔跑出任務，這次還多了新盟友臘腸犬莉柏蒂，不管遇到多麼困難和危險的救援任務，他們樂觀幽默的態度，都能順利完成任務~

汪汪隊立大功電影版兒童口罩（圖／小三美日提供）

粉紅救援
這款粉紅連耳帶都用粉紅色，粉嫩的設計小不只女孩喜歡，小男孩也很喜歡〜天天和莉柏蒂一起合作救援，看著狗女孩們一起踏上勇敢冒險的旅程，小孩配戴口罩後，都感覺自己變身跟汪汪隊一樣勇猛的小勇士了！

汪汪隊立大功電影版兒童口罩（圖／小三美日提供）

城市大冒險
韓丁納當上鄰近冒險市市長開始搞破壞，汪汪隊們絕對要守護城市安全，開始來一趟城市大冒險，這次萊德和狗狗英雄們，準備好要出發去拯救冒險市的居民囉!深藍色的底色更凸顯汪汪隊的活力和熱情，耳帶選用帥氣酷炫的黑色也很受小朋友喜愛。

汪汪隊立大功電影版兒童口罩（圖／小三美日提供）

爸爸媽媽看到小孩戴可愛口罩，嘴角也常常會不自覺上揚，這3款汪汪隊立大功的花色一定要收，連外盒的設計都很精美，小寶貝們都會想要珍藏呢〜這系列普潔醫用口罩30入大包裝，每天出門都可以戴一個，MIT製造使用HP INDIGO油墨+防潑水不織布，符合歐盟食品接觸材質法規，加上層層把關三層防護的設計讓爸爸媽媽們更能放心。

小三美日限定購買►http://s3vip.tw/vTe

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