秋刀魚貴雙倍！　漁業署揭「漲幅達71.6%」：受4影響

▲漁業署指出，秋刀魚富含不飽和脂肪酸與維生素。（圖／漁業署提供）



記者許展溢／台北報導

秋刀魚主要產季為秋天，此時的秋刀魚，油脂豐厚、肉質鮮嫩，是不少人中秋節烤肉必備食材，不過，有網友到農委會臉書留言，價格比去年漲了雙倍，問到底是怎麼一回事，漁業署表示，受品質等4大影響，價格才會浮動。

漁業署指出，秋刀魚本身富含不飽和脂肪酸與維生素，營養價值極高，且因體型適中容易處理，烹調方式相當多元，燒烤、紅燒或佃煮皆宜，網友也認同秋刀魚的營養，老人小孩都愛，只是過去屬於平價，為何現在的價格比去年漲了雙倍，到底是漁獲量減少？還是今年有什麼特別情形？

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據漁業署提供的統計資料，今年9月1日至7日，消費地不含埔里平均價為每公斤88.9元，較去年9月10日至9月16日每公斤51.8元，確實大幅上漲了37.1元，漲幅高達71.6%。漁業署說明，秋刀魚價格浮動，今年主要受品質、規格、庫存及魚季等因素影響。

上漲的還有金目鱸、虱目魚和吳郭魚，今年每公斤平均價各為98.6元、75.3元和57.5元，較去年同期86.4元、63元和46元，漲幅皆超過11至12元。

另外，同樣期間統計，牡蠣今年每公斤平均價88元，較去年同期103.3元下跌，漁業署表示，牡蠣部分為泡水牡蠣，與產地不泡水牡蠣有價格差距。文蛤、白蝦今年每公斤平均價84.5元、186元，較去年同期92.3元、206.2元一樣下跌。

漁業署強調，批發價因販售產品類型及規格品質，與市面零售有價格差距。