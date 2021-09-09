結婚40年突研究壯陽藥！女兒抓包老爸偷吃　正宮獲密報怒了　

▲黃姓男子被女兒抓包外遇後，被老婆怒求償60萬元。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



記者林冠吟／新北報導

黃姓男子和老婆結婚40餘年，卻在去年被女兒抓包外遇，黃男不但在通訊軟體上和外遇對象表示「哥哥會心疼」、「不後悔認識妳」外，並開始研究壯陽藥物，還被孫女發現手機裡存有多張外遇對象的性感清涼照，被老婆怒求償60萬元。新北地院審理後，判黃男應賠償老婆18萬元。

黃姓男子和老婆自1978年結婚後，育有3名子女，卻在去年被女兒多次發現父親和一名陌生女子在住家附近的公園散步，而該名女子看見黃男女兒時，其態度閃爍，讓女兒逐漸起了疑心。今年1月，黃妻偶然發現黃男透過通訊軟體，對外遇對象喊「親愛的」、「哥哥會心疼」、「不後悔認識妳」等話，後續女兒還發現黃男在研究壯陽藥物，直接扮起柯南，比對黃男和其外遇對象的軌跡，確認2人活動軌跡多次一致，和媽媽告密，黃妻一氣之下，一狀告上法院，怒對黃男求償60萬元。

庭審時，黃男向法官辯稱，2013年起黃妻多次拒絕他的求歡，更常常迴避和他的肢體接觸，還告知他若有生理需求，可在外解決，顯見2人的婚姻已名存實亡。黃男主張，他和「外遇對象」僅為無話不談的朋友關係，2人謹守友誼分寸，雖偶有親暱舉動，但黃男強調自己因罹患慢性腎臟病不舉，已無法進行性行為，因此2人絕無踰矩之事；至於會查詢壯陽藥物，僅因有攝護腺肥大的問題，誤認壯陽藥可以改善病況。

新北地院審理後指出，黃男和該名外遇對象有多次單獨出遊的情形，2人的合照更相當親暱，有勾手、牽手等情形，而黃男手機裡有該名女子僅穿內衣、內褲的清涼照，顯見2人確實踰越一般男女交往情形，其親密行為足以破壞夫妻生活之圓滿和諧，審酌其經濟狀況後，判黃男須賠償老婆18萬元。

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