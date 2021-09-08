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人夫偷吃爆：1個月上床3、4次！正宮果決斬婚再復仇…小三GG了

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲人夫自白一個月與小三發生3、4次性行為，正宮斬婚再告小三。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名人妻發現老公外遇後，心碎斬斷婚姻，並向小三提告求償300萬元精神撫慰金，人夫則坦承1個月跟小三發生3、4次性行為。雖然小三辯稱，自己不知道人夫已婚，但這番說詞卻被調查結果打腫臉，法院判她應賠償正宮20萬元，可上訴。

正宮主張，小三明知丈夫是有婦之夫，竟仍與丈夫有不正當往來，並發生性行為，導致夫妻倆婚姻破裂，最終以離婚收場，決定向小三提告求償300萬元精神撫慰金。

小三則稱，雖然自己有與人夫交往，但交往期間並不知道對方是有老婆的人，且正宮早在2018年7月間就知道人夫外遇，並於同年12月知道她是小三，卻到2021年3月才提起訴訟，早就過了2年的時效，她可以拒絕賠償。另外，正宮曾在2019年4月間打電話給她，並傳送訊息表示不再追究，自然不能再提起訴訟，請求法院將正宮的訴訟駁回。

但士林地方法院勘驗事證後發現，小三早就知道人夫有老婆了，還曾傳訊提醒「你小心點」、「她會醒來」等語，也無法證明正宮早就知道外遇對象是她。人夫則被錄下道歉影片，內容向正宮坦白，「對不起老婆，（怎麼出軌？）跟小三上床，2018年7、8月開始，8月上床，1個月上3、4次」等語。法院判小三應賠償正宮20萬元，全案仍可上訴。

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