控妻與網友「跨年砲」求償百萬　他形容婚姻像「大便的味道」吞敗

▲阿豪不滿老婆和網友發生關係，事後卻被發現他曾簽署同意書同意老婆交男友，更指出2人的婚姻「像大便味道一樣，聞到會吐」。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名男子阿豪（化名）不滿老婆小美（化名）在2019年時和網友阿明（化名）相約跨年，2人更進一步在汽車旅館發生關係，認為其配偶權已被侵害，怒對兩人求償100萬元。不過二審法官審理後卻發現，阿豪曾寫下同意書，同意小美結交男友、發生關係，更曾指出他和小美2人間的婚姻關係「就像小孩聞到大便的味道一樣就會想吐」，判其敗訴，全案定讞。

阿豪和小美為夫妻關係，但阿豪在2019年時發現小美在透過交友網站，認識網友阿明，2人相約跨年出遊，更一起到汽車旅館發生關係。阿豪主張，他和小美在2018年12月時雖已進行離婚訴訟，但訴訟仍在進行中，雙方仍有婚姻關係，認為2人已逾越正常男女社交分際，怒對2人求償100萬元。

庭審時，小美卻向法官指出，自己和阿明發生關係並非自願，是阿明趁她酒醉意識不清之際，和她發生性行為，主觀上沒有侵害配偶權之故意。小美更拿出一張同意書向法官證稱，她和阿豪長年無夫妻之實，離婚前2個月，阿豪才親自簽寫同意書給她，同意她在婚姻關係中另行結交男友，或與之發生關係。

此外，小美更反過來痛斥阿豪，怒斥其長年在外嫖妓買春，更和一名林姓女子長期外遇，罔顧家庭，雙方感情及婚姻狀態已經破碎，難認其配偶權受有重大侵害。

二審法官審酌相關事證後發現，根據同意書內容指出，阿豪確實同意小美可以另交男友，甚至發生關係，因此阿豪在簽署同意書時就可以預知小美即將和人發生性關係，但仍以手寫方式將同意書交付給小美，認為小美和阿明發生關係猶屬阿豪事前容忍範圍，無侵害配偶權甚明，而是後阿豪改變心意，主張同意書無效，但法官認定同意書有效，不採信阿豪的證詞。

此外，法官還發現小美和阿豪在簽署同意書時，阿豪更對小美表示「我對你已經死心了，我只當妳是小孩的爸爸媽媽」、「我在外面約妓女、援交7、8年了吧」、「我們沒有夫妻之實只有夫妻之名，就很像小孩聞到大便的味道一樣，就會想吐」等語，足以認定阿豪和小美間的夫妻關係淡薄，阿豪甚至長年召妓，顯然具有對婚姻不忠之可歸責事由，難認阿豪配偶權受到侵害，駁回阿豪上訴，全案定讞。

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