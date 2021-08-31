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9月衝業績　麗晶精品滿2萬回饋5%　台北101滿萬送千

▲麗晶精品2021年黃金週。（圖／業者提供）

▲9月零售促銷起跑，麗晶精品黃金週打頭陣，（左）Brunello Cucinelli米色簍空羊駝開襟衫，售價99,600元；（右）BAO BAO ISSEY MIYAKE WRING GLOSS秋色墨褶S束帶包，售價39,300元。（圖／麗晶精品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情爆發導致國內零售業從5月悶到8月，現疫情趨緩，正好迎來百貨週年慶首波，精品賣場先祭優惠，麗晶精品9／1黃金週開跑，主打消費回饋餐飲、住宿與精品禮券；台北101購物中心也在9／2開跑週年慶，推出國際精品滿萬送千優惠，貴婦百貨BELLAVITA週年慶則在9／14開打。

▲麗晶精品2021年黃金週。（圖／業者提供）

▲麗晶獨家ANNE FONTAINE CLADY透明拖地薄紗半身裙，價格店洽。

下半年迎來百貨週年慶熱季，加上五倍券即將出爐，百貨業者透露，下半年唯一的關鍵字就是「促銷促銷再促銷」，啟動業績為第一要務，適逢9月份首波週年慶回饋，精品賣場搶先登場，麗晶精品從9／1至9／12年度大檔黃金週開跑，多家珠寶華服獨家款與新品齊發，再配合話題餐飲開幕迎賓，要貴婦們採買之餘也吃好喝好。

▲麗晶精品2021年黃金週。（圖／業者提供）

麗晶精品表示，「黃金週」以消費滿額回饋為活動主軸，消費滿2萬元就回贈5%的餐飲、住宿或精品禮券；消費滿5萬元回饋8%、消費滿10萬元加贈寶格麗ROSE GOLDEA玫瑰金漾沐浴乳、滿25萬元加贈STEFANO RICCI經典男性小香禮盒四入組、滿50萬元加贈寶格麗LE GEMME珠寶世家奢華香氛禮盒六件裝。而消費滿100萬元，可獲晶華酒店集團兩天一夜住宿劵。

▲麗晶精品2021年黃金週。（圖／業者提供）

▲義大利Gianvito Rossi Giza繫帶高跟涼鞋，價格店洽。

此外，麗晶精品9月將迎來小小樹食旗下全新餐廳「Curious」，以台灣當季蔬食為主軸，讓來客享受到精緻的蔬食饗宴。義大利製鞋大師Gianvito Rossi也將在第四季開幕。

台北101購物中心週年慶則從9／2開跑至10／18，搭配實體珠寶腕錶大賞活動，強化立體式的銷售體驗，最划算的回饋莫過於101 Pay綁定聯名卡，國際精品消費滿1萬元送1,000元抵用券；珠寶腕錶消費滿3萬元送1,800元抵用券，全館消費單筆分期滿5萬元，加送價值500元的2000點點數。

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