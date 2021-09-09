日研究：疫苗對Mu變異株「保護力只剩7分之1」　比Delta還難防

▲日本研究發現，首見於南美洲哥倫比亞新冠變種病毒Mu，對疫苗作用具有較強的抵抗性。（圖／路透）

文／中央社東京9日綜合外電報導

日本醫學界研究發現，人體透過接種COVID-19疫苗等方式產生的中和抗體，相較原始株，面對Mu變異株的保護力僅剩約1/7。但專家也說，接種疫苗仍有優點，並非完全無效。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Mu變異株最早在南美洲的哥倫比亞被發現，日本今年6月以來總計在機場檢疫確認兩例。

日本TBS電視台報導，日本東京大學醫科學研究所副教授佐藤佳等人組成的研究團隊，在研究透過接種疫苗等方式產生抑制病毒活動的中和抗體保護力時發現，相較於原始病毒株，中和抗體對Mu變異株的保護力僅剩約1/7。

讀賣新聞報導，疫苗對Mu變異株保護力甚至低於Delta變異株及Beta變異株。

朝日電視台報導，佐藤在研究中和抗體對原始株及變異株的效果時發現，相較於其他變異株，中和抗體對Mu變異株的保護效果最差。

但佐藤也強調，疫苗除了引發中和抗體外，也能提高「免疫系統記憶」及「細胞性免疫」等，所以不是說接種疫苗完全沒有用處。

Mu變異株又被稱為B.1.621，1月間首度在哥倫比亞發現，是世衛列出5種「需留意變異株」之一。

根據世衛最新的流行病學報告，Mu變異株被列為需留意變異株，是因為「Mu變種有一系列的變異，顯示可能具有免疫逃脫特性」，需要進一步研究。

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