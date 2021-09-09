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板橋社區裝修工「傳染給北市家人」！權威醫曝最害怕1件事

▲▼板橋社區大樓爆發感染，民眾拿行李前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲板橋社區再增一名裝潢工人確診。（圖／記者陳以昇翻攝）

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（9）下午公布新增4例本土個案，其中1名為新北市板橋某社區大樓的裝修工人，該工人居住於北市文山區，匡列太太也確診，且倆人Ct值很低。不過，台大權威醫師李秉穎上午接受專訪時即表明，若集中在同個地點，疫情會被控制，無須過度擔心，最怕爆出多個群聚點。

今日新增確診的裝修工人，外界也疑惑除了氣溶膠外，很大原因可能是公共空間接觸染疫？陳時中坦言，目前很初步的調查資料，「工人並沒有進到裡面」，只是裝修公司要求全員採檢，他去社區採檢確診，不過目前幼兒園或是住宅大樓的環境採檢都是陰性，因此兩人感染源不明。不過隨後台北市長柯文哲則澄清，染疫裝修工曾進該社區大樓3次。

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指揮中心記者會,莊人祥,李秉穎,邱南昌。（圖／指揮中心提供）

▲台大權威醫師李秉穎。（資料照／指揮中心提供）

對於幼兒園群聚案基因定序為Delta，且疫情不僅僅在園內出現，更傳染到住同社區的居民，讓各界十分憂心。李秉穎今上午接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，大家不要看到Delta就太害怕，它只是傳染力較強，基本上按部就班進行防疫即可。

李秉穎提到，萬華當時也是前2、3天很安心，但後來突然爆發性感染，很多地方出現群聚且多點爆炸。他說，若集中在有接觸史的，都在同個點出現，是會被控制下來的，「最怕社區突然跑出其他群聚點。」

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