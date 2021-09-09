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新冠3大變異株崛起　科學家示警：和Delta「具相同突變」

▲▼ 台灣新冠疫情再度爆發,台北街景。（圖／路透）

▲台灣新冠疫情近日Delta疫情再度爆發。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

Delta變異株侵台，強大傳染力讓防疫網絡出現破口，更是目前為止全世界最主要的變異株。然而，國外科學家最近示警，繼Delta之後出現的另外3種令人擔憂的變異株，分別是首見於秘魯的Lambda、哥倫比亞Mu，以及暫時取名為C.1.2的南非新變種，這3種變異株有一些關鍵的相似之處。

根據《商業內幕》（Isider）報導，美國斯克里普斯研究所（Scripps Research）疫情追蹤系統顯示，Delta病例佔全球感染人數的近60％，如同Delta變異株一樣，Lambda、Mu與C.1.2的突變也表現出高度傳染性或對疫苗產生抗性的跡象，但就傳播速度而言仍以Delta變異株最快，這表示至少在不久的將來之內，Delta仍會是全球主導的新冠毒株。

▲▼ 印度新冠疫情慘重。（圖／路透）

▲首見於印度Delta變異株造成當地新冠疫情慘重，醫療系統崩潰。（圖／路透）

Mu（擴散45國，香港台灣都有病例）

哥倫比亞1月首度發現Mu變種（當時稱B.1.621），自5月起開始在南美洲迅速擴散，至今已蔓延45國，雖然收集新冠病毒基因組的全球數據庫「GISAID」顯示，Mu病例只佔全球的0.1％，流行率也從7月開始緩步下降，但世界衛生組織（WHO）8月仍將Mu列為「需留意變異株」（Variant of Interest）。

Mu變異株在美國8月新增病例中只佔不到0.2％，但同期在哥倫比亞卻是100％，目前為止，研究人員已經確定Mu變異株在棘蛋白上的關鍵突變，可能導致病毒對疫苗或是自然染疫而產生的中和抗體產生抗性，有機會逃脫免疫作用。8月，比利時一家養老院中7名完整接種疫苗的高齡者就因感染Mu變異株而死亡。

▲▼ 新冠肺炎,新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

▲新冠病毒不斷突變，哥倫比亞Mu變種可能逃脫疫苗作用，被列為需留意變異株。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

Lambda（擴散40國，菲律賓有病例）

去年12月在秘魯首次現蹤的Lambda變異株（前稱C.37）在6月下旬達到高峰，約佔南美洲確診病例的12％，WHO也隨即將之列為「需留意變異株」，如今減緩至3％，在全球範圍只佔0.1％的病例。WHO新冠肺炎技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）8月表示，Lambda入侵一個國家之後似乎不會流行起來。

如同Mu變異株，Lambda變異株在棘蛋白上也有突變，日本一項待同行審評的研究發現，這可能使Lambda更具傳染性、更容易逃脫抗體免疫作用。另外兩項研究指出，中國國藥與科興疫苗對Lambda的效力低於原始毒株。最近一項則顯示，輝瑞與莫德納仍能有效抵禦Lambda，美國雷傑納榮製藥的單株抗體雞尾酒療法也同樣有效。

▲▼南非首都開普敦附近的卡雅利沙鎮（Khayelitsha），一名老婦人用布作為臨時口罩遮住口鼻。（圖／路透）

▲南非首都開普敦附近的卡雅利沙鎮（Khayelitsha），一名老婦人用布作為臨時口罩遮住口鼻。（圖／路透）

C.1.2（擴散11國，南非繼Beta之後再現新變種）

南非於5月首次發現新變種「C.1.2」，當時佔南非全國病例的0.2％，6月上升至1.6％，7月再升至2％，這種增加模式與Delta入侵南非早期的狀況類似，先前在Alpha、Beta和Gamma變異株也曾出現這種短期的持續增長。所幸此佔比在8月已大幅下降，目前尚未被列為「需留意變異株」

除了侵襲南非大多數省份之外，英國、中國、紐西蘭等其他10個國家也都出現病例，以全球範圍來看C.1.2似乎在7月初達到高峰。南非研究人員指出，C.1.2是迄今「突變程度最大」的變異株，除了傳播能力可能增加，也可能幫助病毒逃脫疫苗抗體的免疫作用，其中一些突變更和Delta變異株的突變相同。

先前報導指出，C.1.2是源自於全球第一波疫情中出現的C.1變異譜系，此譜系每年大約進行41.8次突變，突變率幾乎是目前所有「高關注變種」（Variant of concern）的2倍之高。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）7日在記者會上重申，目前最具優勢的仍是Delta變異株，所以它傾向於在競爭中擊敗其他變種，「並不是所有變異株的出現都代表著天要塌下來了。」

►南非全新變種「C.1.2」擴7國！突變程度迄今最大　恐讓疫苗無效
►Mu變異病毒株39國現蹤　美國2065例最多
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