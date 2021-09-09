Delta使疫苗抗體暴跌8倍　研究：恐需要「專門對抗」的新疫苗

▲研究指出，Delta變種病毒會導致疫苗抗體下降。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國與印度的一項聯合研究顯示，Delta變種病毒傳染力猛烈，新冠肺炎康復者以及疫苗接種者對Delta的防護力大幅下降8倍。專家認為，絕不能因為接種疫苗或是曾經染疫就掉以輕心，而各國也應該考慮研究專門針對Delta變種病毒的新疫苗。事實上，全球早有報導指出，許多突破性感染的案例都是染上Delta變異株。

根據美國媒體《新聞週刊》報導，英國劍橋大學臨床微生物學教授笈多（Ravi Gupta）與印度遺傳學研究所所長阿格拉瓦爾（Anurag Agrawal）7日在國際學術雜誌《自然》上公布一項關於Delta變種病毒的聯合研究。該研究指出，Delta對於從新冠肺炎康復者血液中提取的抗體的結合力，相較Alpha變異株還要低5.7倍，也就是說抗體的病毒中和能力大幅下降。

▲專家認為，未來應該推出專門對付Delta變種病毒的新疫苗。（圖／路透）



研究還提到，Delta對接種完2劑AZ疫苗產生抗體的敏感性比武漢原生型的病毒株低了8倍，也就是說，身體內要有更多的抗體才能抵抗Delta。這項研究以曾經感染新冠肺炎或是接種過輝瑞、AZ疫苗的人的血液作為樣本。

作為該研究聯合作者之一的微生物學教授笈多表示，「我們應該開始認真考慮專門抵抗Delta的疫苗。Delta變異株傳染性的增強可能解釋了現在越來越多例的突破性感染。」事實上，Delta的驚人傳染力也是令人害怕的一個特點。研究指出，Delta相較Alpha變異株能夠更有效地複製，並且入侵細胞，這也是為何Delta迅速地在各國傳播。

報告認為，即使已經推廣大規模疫苗接種，仍然必須採取嚴格的防疫措施來阻斷Delta變異株的傳播，包含持續戴口罩、保持社交距離，甚至是施打加強劑疫苗。

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