塔利班同意放行200人撤離　路透：美國特使施壓奏效

▲多國在喀布爾機場的撤離行動在8月底陸續結束。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國官員透露，塔利班新政府同意200多名美國公民及海外人士搭乘包機撤離，航班會在當地9日起飛，離開首都喀布爾。據了解，因美國阿富汗問題特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）出面施壓，才讓塔利班做出此一決定。

路透報導，塔利班8月中旬占領喀布爾後，阿富汗當地爆發逃難潮，然而以美國為首等西方國家撤離行動在8月底先後結束，大批群眾來不及離境。現已知這一波多架包機將會是首批自喀布爾機場起飛的國際航班。

除了喀布爾機場，阿富汗第4大城的馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）機場也有大批群眾受困，正等待塔利班放行許可。然而該名官員無法透露，這一波獲准撤離的人員，是否包含馬薩里沙利夫機場的群眾。

▲塔利班目前已有多項行動被認為違背「溫和包容」的承諾。圖為喀布爾7日爆發的示威。（圖／路透）

儘管塔利班先前承諾會成立具包容性的政府，但依據7日宣布組建的新政府閣員名單，成員皆為忠誠男性聖戰士，引發外界質疑與各地女性示威，而聖戰士更以鞭笞、棍棒毆打的暴力方式驅離人群，被外界視為違背原先「溫和包容」的承諾。

依據最新頒布的法令，禁止未獲批准的集會、抗議以及相關口號標語，違者將面臨「嚴重法律後果」。此外，塔利班文化委員會副主席瓦西克（Ahmadullah Wasiq）8日證實，「阿富汗伊斯蘭酋長國」不允許女性打板球，或找從事任何可能暴露身體的運動。

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