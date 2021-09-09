初次約會撞恐怖颶風大淹水　女「暴雨追愛」爆紅結果讓她超後悔

▲狂風暴雨天，女子仍然出門赴約。（圖／翻攝自Tiktok／cassidydangler）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約近來被艾達颶風重創，造成多處嚴重淹水，一名女子發現約會日竟然和風災撞期，擔心取消有可能錯失真愛，不惜冒著風雨出門，約會對象也如期赴約，本以為會是一場浪漫戀情的開端，然而結果卻讓她十分後悔。

25歲女子丹格勒(Cassidy Dangler)的追愛影片近來在TikTok爆紅，1日艾達颶風侵襲紐約時，她居然穿著雨衣出現在街上，她表示，因為約會對象不想改期，她若是在最後一刻臨時取消會覺得很不好意思，所以即使外面狂風暴雨也要赴約。

影片中可看到，街道上多處開始淹水，而丹格勒也被大雨淋濕，鞋子裡積了一堆黃泥巴水，她狼狽表示，「我全身溼透了，如果我這麼努力都得不到愛情，還有誰可以」，爆紅影片後來獲得600多萬人次點閱，不過約會結果卻不盡人意。

丹格勒在另外一支影片表示，約會地點離男子家只有10個街區，可是距離她家卻多達80個街區，最後她雖然順利抵達，可是2人見面後十分尷尬，約會只持續1個小時就結束，對方甚至沒幫她買單，而被網友問到可能和這名男子有第二次約會嗎？她立刻回答，「絕對不會，你瘋了嗎」，不過也透露自己其實很搶手，還有很多對象可以選擇。