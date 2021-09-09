　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

初次約會撞恐怖颶風大淹水　女「暴雨追愛」爆紅結果讓她超後悔

初次約會撞恐怖颶風大淹水　25歲女暴雨中追愛結果讓她超後悔！（圖／翻攝自Tiktok／cassidydangler）

▲狂風暴雨天，女子仍然出門赴約。（圖／翻攝自Tiktok／cassidydangler

記者李振慧／綜合報導

美國紐約近來被艾達颶風重創，造成多處嚴重淹水，一名女子發現約會日竟然和風災撞期，擔心取消有可能錯失真愛，不惜冒著風雨出門，約會對象也如期赴約，本以為會是一場浪漫戀情的開端，然而結果卻讓她十分後悔。

25歲女子丹格勒(Cassidy Dangler)的追愛影片近來在TikTok爆紅，1日艾達颶風侵襲紐約時，她居然穿著雨衣出現在街上，她表示，因為約會對象不想改期，她若是在最後一刻臨時取消會覺得很不好意思，所以即使外面狂風暴雨也要赴約。

影片中可看到，街道上多處開始淹水，而丹格勒也被大雨淋濕，鞋子裡積了一堆黃泥巴水，她狼狽表示，「我全身溼透了，如果我這麼努力都得不到愛情，還有誰可以」，爆紅影片後來獲得600多萬人次點閱，不過約會結果卻不盡人意。

丹格勒在另外一支影片表示，約會地點離男子家只有10個街區，可是距離她家卻多達80個街區，最後她雖然順利抵達，可是2人見面後十分尷尬，約會只持續1個小時就結束，對方甚至沒幫她買單，而被網友問到可能和這名男子有第二次約會嗎？她立刻回答，「絕對不會，你瘋了嗎」，不過也透露自己其實很搶手，還有很多對象可以選擇。

@cassidydangler

it’s brutal out here ##nyc ##nycdating ##hinge ##bumble ##firstdate ##newyorkcity ##dating ##datingstorytime ##hurricaneida ##datingapp ##nycdating

original sound - Cassidy Dangler

►想吃燒肉快存起來！

ET快訊
第八輪登記結算！　113.5萬人明起預約
加碼千元高雄券！陳其邁曝4特色：不限戶籍都能領用
快訊／高雄券樣貌曝光！　戴資穎揮拍當代言人
Melody錄影開嗆鮪魚！　「講這種風涼話」怒轟：真的白目
快訊／台中空姐密切接觸長榮機師　家人採檢結果出爐
快訊／日本19地區再延長緊急事態！　時間到9/30
134里長共鍋共食畫面曝！　市府火速下令：類似活動全取消
新竹縣市才100萬人拋升格議題　「準七都」第一大縣說話了
別再用棉花棒掏耳朵！「2坨噁爛蠟球」塞滿耳道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

13歲男童在家視訊上課　「穿制服」坐椅上和媽被神秘人割喉殺害

睡到一半下體怪怪的　男跳起來發現「眼鏡蛇鑽進被窩」嚇壞

被家暴40年不忍了！　61歲奶奶亂刀砍死74歲火爆夫：我要自由

兒泡澡被「恐怖浴缸」緊緊吸住　3人合力才拉出媽嚇：背部一片紫

女主人搭電梯直衝16樓　小狗被勒脖卡門「懸吊半空中」痛苦掙扎

日研究：疫苗對Mu變異株「保護力只剩7分之1」　比Delta還難防

塔利班同意放行200人撤離　路透：美國特使施壓奏效

打輝瑞疫苗「影響精子質量」？　日不孕專家找來11男　實測結果曝！

男嬰受洗儀式公然噴尿　網看「完美拋物線」笑歪：想幫牧師灑聖水

快訊／日本19地區再延長緊急事態至30日！　新冠煞不住擬推第3劑

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

野豬騎士來囉！牠大街「逆向狂飆」　直直衝撞逼車...男嚇腿軟：緊酸喔

日研究：疫苗對Mu變異株「保護力只剩7分之1」　比Delta還難防

塔利班同意放行200人撤離　路透：美國特使施壓奏效

打輝瑞疫苗「影響精子質量」？　日不孕專家找來11男　實測結果曝！

男嬰受洗儀式公然噴尿　網看「完美拋物線」笑歪：想幫牧師灑聖水

快訊／日本19地區再延長緊急事態至30日！　新冠煞不住擬推第3劑

英國男「竄改檢疫證明」在機場被抓包　最重判關8年

初次約會撞恐怖颶風大淹水　女「暴雨追愛」爆紅結果讓她超後悔

「民調冠軍」河野太郎10日正式宣布參選自民黨總裁　角逐下任首相

地方媽媽「公園露出」雙乳狂晃　20孩童嚇傻！女孩冷靜錄影蒐證

別再用棉棒掏耳！「2坨噁爛蠟球」塞滿耳道　驚見恐怖印記

「3生肖」9月中旬財運旺翻了！　將上演鹹魚大翻身

攔車嗆聲！車上還有病患...宜蘭兩民間救護爆糾紛互控抹黑

公費疫苗第八期10日開放預約　台南提供65歲以上長者安心服務

德國足球隊搭乘飛機發出「求救信號」　緊急迫降愛丁堡

超療癒露天溫泉！隱居苗栗忘憂「湖畔民宿」　窗外就是整片大埤潭

超商吃得到「糖葫蘆」了！番茄包糖衣太邪惡　地瓜泥三明治狂爆餡

裝修工到板橋社區3次　感染醫曝「密閉空間風險」：不能排除Delta

日研究：疫苗對Mu變異株「保護力只剩7分之1」　比Delta還難防

張亞中提「兩岸和平備忘錄」　陸委會：未經政府授權簽署違法

113.5萬人可打第八輪AZ「78.5萬人搶第二劑」　明起預約

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

塔利班求美國：解凍阿富汗「2700億儲備金」

塔利班成立新政府　阿富汗前總統道歉了

1類人打疫苗　竟成超級免疫體質

Google地圖發現「通往地心的洞」　地標卻悄悄消失

美發布911恐攻未公開照　這一幕令人心驚

24歲男教師打BNT慘死！小腸腐爛肛門噴血亡

別用棉棒掏耳　「2坨蠟球」塞滿耳道

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

AZ副作用再加一！　歐盟列「罕見神經病變」

6歲女「直墜猛鬼礦坑」慘死　樂園出遊跌11樓大坑

裸女亂入槍戰　警匪對峙一半全看傻

王毅宣布中國提供8億元物資　援助阿富汗人民

更多熱門

相關新聞

裸女亂入槍戰　警匪對峙一半全看傻

裸女亂入槍戰　警匪對峙一半全看傻

美國佛州坦帕（Tampa）發生一起誇張事件，28歲的潔西卡（Jessica Smith）全身赤裸，駕駛高爾夫球車穿越警匪槍戰現場，直奔嫌犯持槍窩藏的地點，離譜行徑讓原本正在對峙中的員警和歹徒都看傻眼。

璨樹美日最新預測路徑出爐　差別在「從哪側掃台」

璨樹美日最新預測路徑出爐　差別在「從哪側掃台」

美發布911恐攻未公開照　這一幕令人心驚

美發布911恐攻未公開照　這一幕令人心驚

比基尼少女「乳波蕩漾」曬日光浴　他邊看邊罵不檢點

比基尼少女「乳波蕩漾」曬日光浴　他邊看邊罵不檢點

「突破性感染」2類人重症風險最高

「突破性感染」2類人重症風險最高

關鍵字：

艾達颶風約會暴雨紐約Cassidy Dangler北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨家／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

快訊／五倍券10月8日正式上路　登記方法一次看

澎恰恰欠債失聯　許效舜經紀人曝「最後聯繫時間點」　

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

補班日碰上颱風假該怎麼辦？　薪資算法、是否出勤一次看懂

澎恰恰驚傳失聯！警探訪住家關切

AV女神確診！剛辦完室內活動「發燒降不下」

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面