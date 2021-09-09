小鋼砲璨樹「從哪側掃台」成關鍵！　美日最新預測路徑出爐

▲美國聯合颱風警報中心（左）與日本氣象廳（右）的最新預測路徑。（圖／JTWC官網、氣象廳官網）

記者王佩翊／編譯

中央氣象局最新預報指出，強烈颱風璨樹可能會在12日掃過台灣西側，不排除登陸可能性，而對台影響從11日至13日最為劇烈，10日下午很有可能就會發布陸上警報。日本氣象廳預測，璨樹的移動路徑會慢慢由西往北，預計12日從台灣東部海域經過，而美軍預測則認為，璨樹會從台灣西部掃過，基本上應該不會登陸台灣。

根據日本氣象廳預測，先前以每小時20公里時速往西移動的璨樹目前位於菲律賓的東邊，接下來將會慢慢由西往北轉向，改變路徑方向，預計週末會接近沖繩的先島諸島。另外，14日也可能接近九州地區。璨樹9日上午9時的中心附近最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，威力猛烈，必須要時刻關注未來動向。

由美國海軍與美國空軍聯合在夏威夷設立的聯合颱風警報中心（JTWC）也預測，璨樹的移動路徑會由西轉北，並在11日到13日之間接近沖繩縣的先島諸島，該區域不排除進入暴風區域。此外，預計11日凌晨3時的中心附近最大風速每秒會來到67公尺。

日本氣象廳預測璨樹會從台灣東邊海域掃過，且可能不會登台，並且持續往日韓方向移動。不過JTWC的預測路徑則認為，璨樹會從台灣的西側掃過，隨後登陸中國大陸。

▲璨樹颱風路徑修正，不排除登陸機會。（圖／氣象局）



另一方面，中央氣象局最新預報指出， 颱風真正影響台灣的時間落在11日到13日，東部、南部會有陣雨或雷雨，東南部、恆春半島將有局部大雨，12日全台各地都有陣雨或雷雨，且可能發生局部大雨或豪雨，13日東南部、中南部有陣雨或雷雨，其他地區斷斷續續也會有降雨。目前不排除颱風登陸機會，若颱風觸碰台灣陸地，就有機會減弱，不過路徑不確定性仍大，到了明後天可能還會再修正路徑。

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