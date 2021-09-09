裸女亂入槍戰「開高爾夫球車」直奔火藥庫　警匪對峙一半全看傻

▲潔西卡全裸駕駛高爾夫球車，經過警匪對峙現場。（左圖／取自免費圖庫unsplash；右圖／翻攝皮尼拉斯郡警長辦公室）



記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州坦帕（Tampa）發生一起誇張事件，28歲的潔西卡（Jessica Smith）全身赤裸，駕駛高爾夫球車穿越警匪槍戰現場，直奔嫌犯持槍窩藏的地點，離譜行徑讓原本正在對峙中的員警和歹徒都看傻眼。

綜合外媒報導，18歲少年邁爾斯（Myles Abbott）、史基伊（Skyi Rocaci Emanuel Julien）與一名16歲同夥窩藏民宅屋頂，突然朝著人群開火，接著還將槍口對準大批警方，雙方展開數小時的槍戰對峙。但5日午夜過後不久，渾身酒氣的潔西卡突然出現，自顧自地經過多輛警車後，朝著最恐怖的「火藥庫」駛去。

調查人員表示，潔西卡堅持拒絕離開，因此遭警官拽下車上銬，她「身上散發一種獨特的酒精飲料氣味，而且是完全赤裸的。她的行為與無法遵循指令的狀況，讓多名警官面臨遭到槍擊的風險」。

潔西卡被證實與本案完全無關、只是路過，最後遭指控未使用暴力拒捕，面對媒體採訪時不願回應。她落網後，這場警匪對峙又再延長6小時，才將嫌犯逮捕歸案。邁爾斯等人被指控惡意攻擊執法人員、盜竊及持有槍枝以及拒捕等罪名。

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