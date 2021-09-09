　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿富汗女性「不准運動」上街抗議遭狂鞭棍打　塔利班示威禁令曝光

▲▼阿富汗首都喀布爾7日爆發示威，聖戰士用槍指著抗議人士。（圖／路透）

▲阿富汗首都喀布爾7日爆發示威。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

塔利班宣布成立臨時內閣，但由於成員皆為忠誠男性聖戰士，引發外界質疑與各地女性示威，竟以鞭笞、棍棒毆打的暴力方式驅離人群；政府官員也證實，「阿富汗伊斯蘭酋長國」不允許女性打板球，或找從事任何可能暴露身體的運動。

CNN、《衛報》等外媒報導，塔利班的臨時內閣組成，以及加強鎮壓示威行動，都被視為違背原先「溫和包容」的承諾。該政權8日頒布法令，禁止未獲批准的集會、抗議以及相關口號標語，違者將面臨「嚴重法律後果」；此前全國各地多座城市掀起示威，但都遭強硬驅離，發生暴力衝突，甚至造成死傷。

▲▼阿富汗首都喀布爾7日爆發示威，聖戰士用槍指著抗議人士。（圖／路透）

▲塔利班目前已有多項行動被認為違背「溫和包容」的承諾。圖為喀布爾7日爆發的示威。（圖／路透）

CNN根據現場照片及影片報導，喀布爾女性8日走上街頭，抗議臨時政府完全沒有女性成員，她們大喊「阿富汗女性萬歲」、高舉寫著「沒有政府可以否認女性存在」以及「我將一次次唱頌自由之歌」的標語，卻遭聖戰士使用鞭子與棍棒攻擊。還有目擊者透露，記者與圍觀群眾也遭波及。

其中一名參加示威的婦女表示，一些抗議者遭鞭打，並被要求乖乖回家，承認與接受「阿富汗伊斯蘭酋長國」，但她憤怒地說，「為什麼要接受這個不給予我們包容和權力的國家？」另一名女性認為，塔利班已經「證明他們不會改變」，「我們要問國際社會……那些維護女權的人現在在哪裡？」

▲▼阿富汗首都喀布爾7日爆發示威，聖戰士用槍指著抗議人士。（圖／路透）

▲塔利班聖戰士用槍指著抗議人士。（圖／路透）

塔利班文化委員會副主席瓦西克（Ahmadullah Wasiq）於8日接受澳洲《SBS世界新聞》獨家採訪時證實，阿富汗女性不能參加任何體育活動，「她們可能面臨臉部及身體部位沒被遮掩住的情況，伊斯蘭教不允許女人在這種情況下被看見」。

瓦西克認為，如果允許女性參加體育活動，無疑將有很多人觀看女性的「照片和影片」，而這是不可能發生的。他強調，塔利班不會妥協這個強硬立場，「即使我們面臨挑戰與問題，也會為宗教信仰而戰，讓人們遵守伊斯蘭教義」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►想吃燒肉快存起來！

ET快訊
澎恰恰向佩真借錢「匯款汪建民」！　背後原因曝光
璨樹3預測路徑出爐！北部等4大區都可能成「狂風暴雨重災區」
新北社區突公告「送肉粽」！民眾嚇壞　警方回應了
大反轉！德馨被名廚男友控陪酒　經紀人傻眼還原真相
600元藝FUN券來了！9／22開放登記　使用範圍搶先看
新北今+2境外！　「埃及爸」2表親密切接觸確診
補班日碰上颱風假怎麼辦？　薪資算法、是否出勤一次看懂
欠繳215次「ETC+牌照稅」！她哭窮下場G了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠3大變異株崛起　科學家示警：和Delta「具相同突變」

阿富汗女性「不准運動」上街抗議遭狂鞭棍打　塔利班示威禁令曝光

越南莫德納疫苗不夠用　衛生部證實：第2劑可混打BNT

睡到一半下體怪怪的　男跳起來發現「眼鏡蛇鑽進被窩」嚇壞

英國首相挺美領導全球「助台抗中」　外交部：台灣是民主堅強堡壘

日防衛大臣「台灣出事日本無法置身事外」　外交部：深化夥伴關係

被家暴40年不忍了！　61歲奶奶亂刀砍死74歲火爆夫：我要自由

Delta使疫苗抗體暴跌8倍　研究：恐需要「專門對抗」的新疫苗

裸女亂入槍戰「開高爾夫球車」直奔火藥庫　警匪對峙一半全看傻

13歲男童在家視訊上課　「穿制服」坐椅上和媽被神秘人割喉殺害

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

璨樹「爆炸性發展」路徑肥恐穿台 暴風侵襲率破50%...估明晚海警！

新冠3大變異株崛起　科學家示警：和Delta「具相同突變」

阿富汗女性「不准運動」上街抗議遭狂鞭棍打　塔利班示威禁令曝光

越南莫德納疫苗不夠用　衛生部證實：第2劑可混打BNT

睡到一半下體怪怪的　男跳起來發現「眼鏡蛇鑽進被窩」嚇壞

英國首相挺美領導全球「助台抗中」　外交部：台灣是民主堅強堡壘

日防衛大臣「台灣出事日本無法置身事外」　外交部：深化夥伴關係

被家暴40年不忍了！　61歲奶奶亂刀砍死74歲火爆夫：我要自由

Delta使疫苗抗體暴跌8倍　研究：恐需要「專門對抗」的新疫苗

裸女亂入槍戰「開高爾夫球車」直奔火藥庫　警匪對峙一半全看傻

13歲男童在家視訊上課　「穿制服」坐椅上和媽被神秘人割喉殺害

貓空纜車9／13起停駛3個月　捷運公司：15年來首次換纜索

連千毅直播一半「身後馬尾妹胸前走光」！身分起底　他臨場反應被讚爆

美最老雄性洪堡企鵝過世...享年31歲！同類很少活過20歲

台中爆百位里鄰長南部出遊「共鍋共食」　議員批防疫破口

從神舟十二號看地球　暗紅色全球第二大鹹水湖、裏海曲線一次收錄

LIVE／Delta攻入社區「埃及爸兩表親確診」　陳時中最新說明

金馬影后陳淑芳公開「真實年齡」　驚呆全場

海線蛋黃區透天、大樓價差拉近　中科人「加一點買透天」意願高

北市大設立「麟洋廳」慶賀　王齊麟、李洋希望繼續攻讀博士班

美網／球王喬科維奇好猛　大滿貫26連勝、美網4強到手

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

塔利班求美國：解凍阿富汗「2700億儲備金」

塔利班成立新政府　阿富汗前總統道歉了

1類人打疫苗　竟成超級免疫體質

Google地圖發現「通往地心的洞」　地標卻悄悄消失

24歲男教師打BNT慘死！小腸腐爛肛門噴血亡

AZ副作用再加一！　歐盟列「罕見神經病變」

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

6歲女「直墜猛鬼礦坑」慘死　樂園出遊跌11樓大坑

美發布911恐攻未公開照　這一幕令人心驚

王毅宣布中國提供8億元物資　援助阿富汗人民

風箏線觸高壓電纜！　12歲童燒成焦屍

根絕新冠病毒「希望渺茫」　WHO：未來要與病毒共處

更多熱門

相關新聞

法官免責≠國家免責

法官免責≠國家免責

《國家賠償法》自1981年7月1日施行迄今已滿40年，行政院會甫於日前通過「修正草案」大修該法；其中，關於「司法官國家賠償責任」要件之修正，引起法律人熱議。

單親媽勒斃2幼子　延押庭稱每日服藥

單親媽勒斃2幼子　延押庭稱每日服藥

塔利班求美國：解凍阿富汗「2700億儲備金」

塔利班求美國：解凍阿富汗「2700億儲備金」

王毅宣布中國提供8億元物資　援助阿富汗人民

王毅宣布中國提供8億元物資　援助阿富汗人民

塔利班成立新政府　阿富汗前總統道歉了

塔利班成立新政府　阿富汗前總統道歉了

關鍵字：

阿富汗喀布爾塔利班人權女權

讀者迴響

熱門新聞

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

獨家／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了

璨樹可能登陸！放颱風假機率激增

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

AV女神確診！剛辦完室內活動「發燒降不下」

璨樹大轉彎撲台！最新路徑圖曝

今年威脅台灣最強颱風　璨樹最快今晚海警

快訊／五倍券10月8日正式上路　登記方法一次看

2歲萌弟揪臭臉汪合照　14年後重現

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面