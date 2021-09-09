男嬰受洗儀式公然噴尿　網看「完美拋物線」笑歪：想幫牧師灑聖水

記者張寧倢／編譯

美國紐約一對夫妻帶著7個月大的兒子到教堂接受洗禮儀式，結果小男嬰竟然在人生的重大時刻「洩洪」，對著正要向自己灑聖水的牧師撒尿，因為姿勢是正面朝上，男嬰的尿液在空中劃出完美的拋物線，不僅讓現場眾人笑噴，影片在網路上也引發熱議，有網友就笑稱，「請問到底是誰在受洗？」

▲一名紐約男嬰在接受洗禮時「洩洪」，噴尿在牧師身上。（圖／翻攝自YouTube／BRIGHT SIDE OF LIFE，下同）

根據《紐約郵報》報導，紐約皇后區35歲的藥師李柏拉托（Demetri limberatos）日前在IG上傳一段影片寫道，「小喬納森（Jonathan）整個尿在牧師身上。」其中拍到7個月大的兒子喬納森在希臘教堂裡參加洗禮儀式，當時他全身赤裸地躺在一名中年婦人手中，正臉面對著牧師，沒想到，正當牧師準備將聖水灑在孩子身上時，小喬納森竟然開始排尿，小便瞬間變成一道噴泉，在空中畫出一條完美的拋物線，意外演變成嬰兒幫牧師受洗。

影片中，牧師趕緊躲到一旁，還低頭檢查自己身上被尿灑的慘況，教堂裡的所有見證者都笑了，連李柏拉托和妻子看到都直接笑噴。李柏拉托表示，當時所有人都笑了，因為這畫面真的太荒謬了，簡直就像是小小驅魔師，更好笑的是，「我只能站在原地，什麼都做不了，因為我的手裡捧著神聖的油和水。」主角小男嬰因為這段影片瞬間網路上爆紅，許多網友開玩笑說，「寶貝喬納森正在幫牧師洗禮。」

一名搞笑演員在IG上留言，「牧師問：『現在是誰在幫誰受洗？』」其他網友也紛紛表示，「你灑我，我也灑你」、「嬰兒剛剛只是在回禮」、「我受洗的時候已經會說話了，所以我記得我當時還說，『媽媽，我已經洗過澡了！』」、「我女兒在受洗的時候也尿出來了，雖然沒有噴得誇張，但我的嫂嫂被尿了整身」。

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