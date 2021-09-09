才宣布視訊到中秋！陽明交大再啟動開學前快篩　700師生參加



▲陽明交大與新竹醫師公會合作，今日起一連4日，在校園內進行快篩。（圖／校方提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

陽明交大為全台第一所開學前進行快篩的大專校院，陽明校區已於9月3日至9月5日針對大二以上的舊生與研究所新生進行篩檢，9日在新竹醫師公會支援下，交大校區也同樣展開「安心就學計畫」集中篩檢活動，預計共有700多名師生參加。

陽明交大表示，有別於8月24日自我篩檢，今日交大校區的集中篩檢將由12位醫療人員至校園內為師生採檢，同時動員校內近30位工作人員，協助完成集中篩檢系統、流程、設備等。

交大校區的集中篩檢活動從9月9日起跑，連續篩檢四天、共700名師生，今早(9/9)已有150名師生進行採檢，全部呈現陰性反應。校方表示，若有篩出陽性反應，後續也有完善的後送機制，以確保校園健康及安全，計畫結束後，校內師生依然可每間隔7日，透過校園內的篩檢亭系統預約自篩。

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▲今日啟動的「安心就學計畫」，將由專業醫護人員協助快篩。

林奇宏校長說，陽明交大「安心就學計畫」，獲得多位熱心校友及各界共襄盛舉並奔走協助勸募，短期間由各院系、EMBA熱心校友兩百多位捐款人慷慨付出，以及多家企業募得兩百萬捐款及快篩劑 1萬5千劑，篩檢空間隔板、快篩亭、拋棄式隔離衣、拋棄式面罩、醫用面罩、光氧淨味殺菌機等物資，除此之外，還有醫師公會、工作人員的通力合作，才能讓安心就學計畫順利啟動。

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