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社會 社會焦點 保障人權

詐團進化！「計程車移動機房」上路　刑事局扣車逮6成員

記者張君豪／台北報導

刑事局為保護台灣民眾避免遭「猜猜我是誰」手法詐騙，近年成立「猜除專案」，透過電信偵查大隊專業能力、結合電信業者資源大量掃蕩國內非法發話機房，同步電信業者通聯等大數據資料庫，分析犯罪軌跡，警方從2011年5月起已成功掃蕩在台6處機房，查獲嫌犯計6人到案，這些機房假冒台灣境內機關電話、造成損失金額達新台幣3千餘萬元。

▲刑事局電偵大隊破獲包含利用行李箱、計程車可熙移動式的詐騙電信機房。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲包含利用行李箱、計程車可熙移動式的詐騙電信機房。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電偵大隊會北市士林警分局共組專案小組，報請士林地檢署檢察官黃睦涵、桃園地檢署檢察官吳明嫺指揮，行動逮捕6名詐騙機房成員，並查扣大型數位行動電話節費設備（Digital Mobile Trunk，下稱DMT）7台、RoamBox（絡漫寶）50台及計程車1台等犯罪工具。

▲刑事局電偵大隊破獲包含利用行李箱、計程車可熙移動式的詐騙電信機房。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲包含利用行李箱、計程車可熙移動式的詐騙電信機房。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出：詐騙集團利用電信網路技術，在台灣利用民宅、日租套房架設雲端發話機房，為避免遭到查緝，不斷投訴關鍵機房撥號器研發，從第一代「大型 DMT 撥接設備」進化迄今機房設備達第六代，可利用車輛機動變換位置的「計程車行動機房」。

詐騙機房現已使用計程車為幌子，改裝行動上網發話設備、採取移動式撥號詐騙，刑事局希望透過這些肅清行動，造成詐騙集團成本流失，歹徒沒想到精心研發的行動機房仍遭警方濾波鎖定。

刑事局表示：詐騙電話不斷運用新興工具快速演化，讓民眾防不勝防，警方將聯手各大電信業者合作進行掃蕩，力阻電信詐騙集團侵害民眾財產。

警方特別呼籲，如接獲親友借款等不明詐騙來電，應立即向其他親友查證，或主動向警政署165 反詐騙諮詢專線查詢及舉報，以利警方建立資料庫來加強打擊詐欺犯罪。

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