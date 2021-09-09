老闆嫌五倍券「誰早餐會花200元？」網曝1招神解　同業親自打臉了

▲早餐店老闆認為五倍券對小店家意義不大。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

五倍券9月22日開放數位綁定，紙本預購則等到25日，預計最快10月8日就可以領取使用。不過五倍券的面額至今仍飽受爭議，許多人認為最小面額200元，一般人買午餐或小吃根本不會花到200元，此政策對小店家來說簡直無感。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，他今天早上去買早餐時，聽到老闆在抱怨五倍券對生意幾乎沒幫助，「誰買早餐會一次買200元？很少人一個人會這樣買。」偏偏五倍券最小面額就是200元，由於不找零，民眾買早餐低於200元還是會選擇付現金，五倍券則用來買日常用品、電商等等。

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▲五倍券外觀。（圖／行政院提供）



網友留言，「原先設定不找零，但經過小型攤販的反映，後來改為可找零」、「賣早餐的根本不用被振興，我就是賣早餐的，你不用鑽牛角尖了」、「我假日一家早餐買一買都200多了」、「在台北兩人早餐隨便吃吃都200了」、「早餐店生意不好，沒檢討自己是不是有問題？」還有網友提供破解方法，早餐店可以直接配一個200元套餐，增加客人購買意願，「不會弄個200元振興券套餐喔？」

行政院長蘇貞昌今天記者會指出，五倍券規定不可找零，不過有給予店家彈性空間，「不能拿1000元買10元，要求店家找零」，但如果是小金額的交易可允許店家找零，政府會尊重店家的營業考量。