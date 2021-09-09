20.9％民眾曾使用「新式菸品」已成趨勢　煙友呼籲「立法納管」保障使用安全

▲日前進行修法的《菸害防制法》，衛福部擬將加熱菸合法開放卻禁止同為新式菸品的電子煙，「一禁一放」讓不少電子煙友認為「無法接受」。（圖／資料照）



生活中心／綜合報導

自從新式菸品打入市場，便成為全球熱議話題，台灣自然也不意外。今年年初，《菸害防制法》修正案遭行政院退回衛福部，讓電子煙與加熱菸是否合法開放、政府是否立法納管等討論再次回到原點。《東森新媒體ETtoday》民調雲於2021年8月24日～29日進行「新式菸品議題」民調，針對年滿18歲以上的網路使用者為調查對象，共完成2,220份有效問卷。主要調查內容從傳統紙菸的吸菸行為到新式菸品的使用經驗等，皆有涵括。調查發現，53.8%民眾曾使用過傳統紙菸，另有20.9%民眾使用過新式菸品，比例亦不低，而近乎一半以上的民眾則從未有過吸菸行為，不過對於新式菸品的態度，則有一半以上的民眾都認為，應該要採取「納入政府合法納管」的作法。

2,220份有效問卷調查顯示，有46.2%的民眾過去不曾有過吸菸經驗。曾吸過菸且超過5包，以及曾吸菸但未超過5包的民眾中，則有15.2%的人現今仍有吸傳統紙菸的習慣，開始吸紙菸的年齡，也以18～19歲（32.8%）居多，其次為20～24歲（26.7%）。而紙菸向來被詬病的焦油也出現在問卷題目中，結果顯示，在有吸菸習慣的民眾中，主要使用的紙菸焦油濃度，以屬中等的5~9mg毫克居多(55.3%)。而在新式菸品(包含加熱菸、開放式電子煙、封閉式電子煙以及口含尼古丁產品)使用經驗的調查中發現，曾使用過任一種新式菸品的民眾佔了20.9％，而這些曾使用過新式菸品的民眾，雖然有56.7％目前還是重返傳統紙菸的行列，但仍有16.6%的人現在只使用新式菸品，22.8％的人選擇傳統紙菸與新式菸品混著使用，足見新式菸品不只話題火熱，如今長期使用的煙友也已佔一定比例。

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▲▼民眾對於傳統紙菸與新式菸品的使用經驗。（圖／《東森新媒體ETtoday》民調雲，下同）

然而，新式菸品之所以反覆造成社會及學術研究的討論，主要原因就在於，究竟對健康的危害程度是否比傳統紙菸來得高？問卷內容將加熱菸、開放式電子煙、封閉式電子煙以及口含尼古丁產品皆一一列出，平均有8成以上的民眾認為，無論傳統或新式，對健康都會造成一樣或較高的傷害，顯見民眾對於菸品的警惕與心態。

為進一步釐清民眾對於新式菸品的看法，問卷也列出常見如「市售煙油成分不明造成健康危害」、「氣味不會引起旁人反感」、「儀器品質不一有爆炸風險」等12條論述。其中以「市售煙油成分不明造成健康危害」(4.29分)的認同程度最高，「對身體的負面影響較小」(2.15分)的認同程度最低。從對各項論述的認同程度分布中也可觀察到多數民眾對新式菸品仍傾向保守觀望，而這樣的心態也反應在「新式菸品比照紙菸納入合法管制的看法」中。

▲多數民眾對於新式菸品的認同仍傾向保守謹慎。

不分是否有抽菸習慣以及使用傳統紙菸或新式菸品，有48.7%、近一半的民眾同意「無論何種形式的菸品，全部都由政府合法納管」，另有20.9%民眾同意「開放部分新式菸品，並納入合法管理」，可見多數民眾仍認為與其禁賣，反讓有需求的民眾轉往非正規管道、遊走觸法與健康風險的邊緣，只有藉由政府的立法及管理，建立健康風險評估機制及合法的購買管道，也才能保障煙友安全地使用產品。

▲對於新式菸品的趨勢，多數民眾認為應由政府進行合法納管。



過去便有臺北醫學大學醫學院醫學系公共衛生學科莊凱任教授提出，電子煙與加熱菸的設計目標便是降低吸菸的危害，但政府若沒有立法管理，反讓其他可能以危害人體的添加物設計之新式菸品，一起流入市面，不僅對使用者危害甚大，可能也會影響未成年者的身心健康。儘管對於新式菸品還需要更多的科學研究來證明其影響，不少民眾也抱持著謹慎觀望的態度，但不難看出基本共識仍希望在公平討論的前提下，期待政府能正視新式菸品之趨勢，立法並提出相關配套措施，以積極態度接納管理，各界也才能進一步嚴格監管。