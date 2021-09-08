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防堵Delta病毒株　台南市衛社教聯合稽查幼兒園及托嬰中心

▲為因應近日北部幼兒園COVID-19群聚感染事件，及Delta病毒株的傳染力強，台南市跨局處聯合稽查幼兒園、托嬰中心，確實落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為因應近日北部幼兒園COVID-19群聚感染事件，及Delta病毒株的傳染力強，台南市跨局處聯合稽查幼兒園、托嬰中心，確實落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應近日北部幼兒園COVID-19群聚感染事件，及Delta病毒株的傳染力強，台南市跨局處聯合稽查幼兒園，是否符合教育局特別訂定之「9大防疫措施」，要求幼兒園及托嬰中心確實落實防疫措施，讓家長安心。

▲為因應近日北部幼兒園COVID-19群聚感染事件，及Delta病毒株的傳染力強，台南市跨局處聯合稽查幼兒園、托嬰中心，確實落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局特別訂定之「9大防疫措施」，「增訂預防性停課」、「增加匡列人員班級停課日數」、「強化防疫稽查密度」、「增加體溫量測次數」、「加強園內清潔及消毒」、「暫停開放部分空間」、「加強園內防疫工作」、「提升自主健康管理」及「依疫情發展滾動修正」等，要求幼兒園及托嬰中心確實落實防疫措施，讓家長安心。

本次稽查重點如下：幼兒入園有量測體溫（家長原則不能入園）、體溫量測紀錄（學生和教職員工/學生出勤紀錄）、清消紀錄(漂白水濃度是否正確)、幼兒園老師接種疫苗紀錄、未接種疫苗者抗原快篩紀錄、用餐隔板、戶外遊具暫停使用（建議使用警示帶圍起來，或標示）。

▲為因應近日北部幼兒園COVID-19群聚感染事件，及Delta病毒株的傳染力強，台南市跨局處聯合稽查幼兒園、托嬰中心，確實落實防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

8日查共稽查2家幼兒園所及托嬰中心，幼兒園及托嬰中心均有依循台南市相關防疫作為，全數通過。衛生局許以霖局長也籲請，所有師生應自我留意並互相關懷，如出現發燒、咳嗽等新冠肺炎疑似症狀，應在家休息避免到校上課（班），並儘速就醫，禁止搭乘大眾運輸工具。

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