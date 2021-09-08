　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒宣布「參與罷免陳柏惟」　千字文控沒反省、讓鄉親失了面子

▲▼顏寬恒（左）、陳柏惟（右）。（合成圖／顏寬恒提供、記者屠惠剛攝）

▲顏寬恒（左）、陳柏惟（右）。（合成圖／顏寬恒提供、記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟面臨罷免危機！前立委顏寬恒今（8）日在在臉書宣布，「即日起，我將以義工的身分參與罷免團體的活動，聽候鄉親差遣，不管是舉牌、包裝文宣、接聽電話、整理資料，我都願意做，只為了幫海線屯區的鄉親爭取一個尊嚴。」

顏寬恒喊話「柏惟兄，很遺憾一切走到這裡，但您讓鄉親失了面子，少了照顧，缺了榮譽，我們別無選擇。」最後，這場罷免是海線屯區的鄉親對抗一個不稱職民意代表的民主權力，不是黨派之爭，不是統獨之戰，不是政治鬥爭；這是海線屯區鄉親對表現不佳立委的期中考，你若不是在地人，就看著我們做出示範就好。

顏寬恒表示，未來，若是你們的政治人物做得不好，但願你們也跟台中海線屯區的人民一樣，有勇氣，有行動力揭竿而起，畢竟，國家是大家的，不是任何一個黨，也不是任何一個人的！

中選會7月2日宣布基進黨立委陳柏惟罷免案成立，並宣告在8月28日舉行罷免公投，但考量疫情因素，將公投案延至10月23日投票。

顏寬恒臉書全文如下：

柏惟兄：
您遠來是客，寬恒要寫下這封信真是萬般無奈。寬恒四十年來，一直對海線屯區鄉親的包容、大度引以為傲。當初您敗走高雄，遁來台中，海線屯區鄉親毫不計較的接納了您，甚至願意選擇逗趣創新的您擔任本區的立法委員，寬恒一直以為這將會是一段佳話，未來大家會記得一個政治界的新星就是因為台中海線屯區鄉親的遠見包容，而在此地誕生。

但是，可能是因為您初入政界，迷失了自己，染上了許多壞習氣，您的所作所為有太多的政治表演，卻沒有足夠的政治智慧。一個民意代表的責任，也不過就是讓選區民眾有尊嚴地吃飽穿暖，過著安居樂業的生活，如此而已。但是您過去一年多的行徑，讓海線屯區的選民失望了。在媒體上，您指控海線亂丟棄疫苗，浪費寶貴資源，實際是子虛烏有，也未見您有任何道歉，您也跟同黨指控罷免團體是假公民，是中共同路人，是獼猴，粗暴的言語，也未見您有任何反省。

在立院投票時，您反對國家擴大採購國際疫苗，反對調查３＋１１病毒入侵台灣樂土的真相，反對調查執政黨一級主管散佈國際疫苗假消息，反對公開直播國產疫苗審查過程；在台灣陷入三級警戒前的最後質詢，您竟然詢問國防部長是否挑食？

您花了很多功夫開記者會指控掃地機器人偷竊民眾家中資料回傳中共，卡通頻道的動畫被中共統戰，但在疫情期間，鄉親要的只是吃飽穿暖有疫苗可以打有紓困可以領，缺水的時候幫忙爭取，淹水的時候幫忙監督，如此而已，但這些，您都沒有幫鄉親爭取。

一名連選區地名由來都不清楚，連自己選民服務次數都不確定的民意代表，也難怪會讓海線屯區的四萬三千名鄉親挺身而出聯署要罷免您。您的種種行徑，讓海線屯區鄉親成了全國笑柄，您失了他們的面子。鄉親們和寬恒原先驕傲的故鄉在網路上因為您的種種行徑而被戲稱為中二選區，中二中二，多麼傷人啊！

鄉親們原先包容支持您，以國士之禮對待您，您卻回報以弄臣之姿。鄉親們值得更好的人，而很遺憾的，您並不是。
這麼多日以來，寬恒以一介平民的身分忙於協助鄉親紓困、解決陳情、淹水、缺水、待用餐的問題，無暇他顧；寬恒多次公開信呼籲您可以戮力從公，給鄉親更多光榮。但你沒有。而沒資源沒黨派的罷免團體在疫情期間也從沒放棄聯署與宣傳，他們喚醒了四萬三千名鄉親，他們的努力與奉獻也感動了寬恒。

我，顏寬恒，在此宣布，即日起，我將以義工的身分參與罷免團體的活動，聽候鄉親差遣，不管是舉牌、包裝文宣、接聽電話、整理資料，我都願意做，只為了幫海線屯區的鄉親爭取一個尊嚴。

柏惟兄，很遺憾一切走到這裡，但您讓鄉親失了面子，少了照顧，缺了榮譽，我們別無選擇。

最後，這場罷免是海線屯區的鄉親對抗一個不稱職民意代表的民主權力，不是黨派之爭，不是統獨之戰，不是政治鬥爭；這是海線屯區鄉親對表現不佳立委的期中考，你若不是在地人，就看著我們做出示範就好。

未來，若是你們的政治人物做得不好，但願你們也跟台中海線屯區的人民一樣，有勇氣，有行動力揭竿而起，畢竟，國家是大家的，不是任何一個黨，也不是任何一個人的！
 

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
麻醉護理師出遊前「咳嗽流鼻水」　花蓮緊急匡列53人
前台大醫曝「第一波現場在這」！幼兒園群聚擴散23人　2動作要
人妻約砲帥男影片瘋傳　直呼「老公太醜」：我們生個孩子
鄧佳華羞認「親子台姐姐很難追！」　連千毅1句話點醒
父母載染Delta童回彰化！　4親屬PCR出爐
幼兒園Delta序列與機師不同　醫驚：天大壞消息！
有確診護理師足跡！「全台最美星巴克」閉門打烊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃承國捲趙介佑案向蔡英文請辭　賀陳旦也婉謝不續任國策顧問

顏寬恒宣布「參與罷免陳柏惟」　千字文控沒反省、讓鄉親失了面子

第二批BNT將抵台　殲16、運8遠干機闖我西南空域

林智堅拋「新竹縣市合併」是選舉考量？　綠營2理由突破盲點

「廢除考試院、監察院」　憲改小組：是歷次會議確立的改革共識

民進黨立委促外交部成立更名小組　力推110所駐外館處正名台灣

憂Delta擴大　林為洲提案：讓老師施打2劑疫苗、引進兒童快篩

陳柏惟助遠征歐洲電競戰隊申請疫苗　BYG老闆感謝：強力遊戲夥伴

北市找「條子鴿」當講師挨批教壞小孩　蔡炳坤：不能一事件否定一個人

國慶主視覺致敬自由民主　陳宗彥：物品設計將展現中華民國和國旗

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

黃承國捲趙介佑案向蔡英文請辭　賀陳旦也婉謝不續任國策顧問

顏寬恒宣布「參與罷免陳柏惟」　千字文控沒反省、讓鄉親失了面子

第二批BNT將抵台　殲16、運8遠干機闖我西南空域

林智堅拋「新竹縣市合併」是選舉考量？　綠營2理由突破盲點

「廢除考試院、監察院」　憲改小組：是歷次會議確立的改革共識

民進黨立委促外交部成立更名小組　力推110所駐外館處正名台灣

憂Delta擴大　林為洲提案：讓老師施打2劑疫苗、引進兒童快篩

陳柏惟助遠征歐洲電競戰隊申請疫苗　BYG老闆感謝：強力遊戲夥伴

北市找「條子鴿」當講師挨批教壞小孩　蔡炳坤：不能一事件否定一個人

國慶主視覺致敬自由民主　陳宗彥：物品設計將展現中華民國和國旗

陳禹勳打完疫苗疲軟無力　蘇俊璋補上樂天牛棚

這款變態！30多歲大叔戴「電子腳鐐」誘姦女童　向警方謊報居住地

李振昌極品滑球！助總讚漂亮　明顯壞球會擔心

Delta毀中秋連假「陽台烤肉恐罰10萬？」　網哀號：算室內還室外

柯佳嬿、隋棠「女神撞包」好養眼！　白皙美腿一出網失焦：該看哪裡

請外送員餐點打開放庭院！　他貼心為汪「拌飯、搧涼、倒水」

喵養4年成「巨海參」！　爸驚覺體型遠超橘貓汗顏：養壞怎辦

中秋節前加強查非法進口豬肉　海關將祭第二波處置名單

中職二軍／范玉禹三冠王　古林睿煬1.1局飆152公里

麻醉護理師出遊前「咳嗽流鼻水」　花蓮緊急匡列53人PCR

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

LIVE／板橋千人社區篩出2確診「全面清空」　侯友宜親赴現場

快訊／幼兒園群聚再增1例「與幼童家屬住同社區」

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

快訊／新北群聚「板南線、淡水信義線」密集足跡曝光

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

快訊／染Delta幼兒園家長北市足跡曝光

快訊／侯友宜宣布：餐飲業、超商、夜市「停止內用」到9／15

快訊／台大麻醉師住板橋　里長：篩檢隊進駐某社區「住戶上千人」

南港某國小、幼兒園2童+3家人PCR出爐

更多熱門

相關新聞

陳柏惟助遠征歐洲台戰隊申請疫苗　老闆感謝：強力遊戲夥伴

陳柏惟助遠征歐洲台戰隊申請疫苗　老闆感謝：強力遊戲夥伴

台灣英雄聯盟職業戰隊BYG即將代表台灣出征世界賽，但團隊成員卻遲未施打疫苗。基進黨立委陳柏惟8日表示，已成功協調防疫指揮中心與教育部體育署以「國家代表」的名目申請疫苗。

部分行業復工遙遙無期　中南部綠委推紓困5.0

部分行業復工遙遙無期　中南部綠委推紓困5.0

備戰巴黎奧運！立委建議爭取打工度假簽證

備戰巴黎奧運！立委建議爭取打工度假簽證

顏寬恒減重10kg達標！3000份霸氣雞排4天免費送　地點曝

顏寬恒減重10kg達標！3000份霸氣雞排4天免費送　地點曝

顏寬恒兌現祭品文！3千份雞排發放時間、地點曝

顏寬恒兌現祭品文！3千份雞排發放時間、地點曝

關鍵字：

陳柏惟顏寬恒3Q刪Q

讀者迴響

熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱

「升四級有多恐怖？」指揮中心超嚴條件曝

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

快訊／幼兒園群聚確定染Delta！

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

更多

最夯影音

更多
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面