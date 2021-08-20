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兌現祭品文！顏寬恒發3千份雞排　時間、地點曝光

▲顏寬恒兌現雞排祭品文。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒）

▲顏寬恒兌現雞排祭品文。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒，下同）

記者蘇晏男／台北報導

前國民黨立委顏寬恒3月底下定決心減肥，發豪語若自己3個月內未減肥10公斤，就發2千份雞排，並與YouTuber「草爺」插賭加碼1千份。時隔數月，顏寬恒將兌現祭品文，將無條件請民眾吃3千份雞排，不過受限指揮中心規定室外群聚不能超過一百人，因此時間訂在8月21、22、28及29日，且於不同商圈發完。

顏寬恒20日透過臉書解釋，本來只是督促彼此減重的趣味賭注，但在疫情封鎖後，他反而希望這3千份雞排可以給每個參與的商圈帶來更多商機，並盼民眾走出門消費。

顏寬恒也向當天要領雞排的民眾喊話，領到號碼牌之後，順便請大家在附近消費支持小店家，口渴了，買杯飲料喝，覺得油膩了，配個蔥油餅，味道鹹了些，加個車輪餅，想要營養更均衡，多買份現切水果，順便想吃飽，配份臭豆腐，帶個便當走。

「台中是美食之都，即使只是炸雞排我們也不輸人！」顏寬恒指出，這次參加店家有各方推薦的超美味多汁雞排，有脆皮、美式、傳統的雞排，在沙鹿、大肚、龍井、烏日、霧峰都有熱情的店家參與，他們的美味絕對是可以期待的。

顏寬恒也說，感謝這30家參與的店家，希望大家一試成主顧未來繼續支持他們，也希望每個商圈都能夠業績跟著成長好棒棒！為了達到最完美的溫度和熟度，各店家也會在不同時段發放號碼牌，希望讓你能夠吃到熱騰騰燒燙燙的雞排。

另外，顏寬恒表示，下週末的雞排店名單，下週會公布，敬請期待。

▲▼顏寬恒兌現雞排祭品文。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒）

▲▼顏寬恒兌現雞排祭品文。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒）

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