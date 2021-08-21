顏寬恒減重10kg達標！3000份霸氣雞排4天免費送　地點曝

▲▼顏寬恒3個月成功減重10公斤，3000份雞排將在4天30店免費送出。（圖／顏寬恒臉書）

記者鄧木卿／台中報導

前立委顏寬恒曾在3月底發誓3個月內要減重10公斤，做不到就罰送雞排，後來雖然減重成功仍決定發放，今明兩天和下周共4天在沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區雞排店發放3000份雞排，顏說，雞排的賭注只是督促彼此減重的趣味，但在疫情封鎖後，反而希望這3000份雞排可以給每個參與的商圈帶來更多商機。

顏寬恒在臉書PO文表示，在疫情之中，大家悶了這麼久，真是辛苦了，寬恒跟草爺要請大家吃雞排囉！請吃雞排，沒有任何條件，只希望大家走出門消費。領到號碼牌之後，順便請大家在附近消費支持小店家，口渴了，買杯飲料喝，覺得油膩了，配個蔥油餅，味道鹹了些，加個車輪餅，想要營養更均衡，多買份現切水果，順便想吃飽，配份臭豆腐，帶個便當走。

顏說，他不只希望大家長胖長高，也希望附近商圈店家的荷包也跟著長胖長高，發放雞排的時間是8月21日、22日、28日和29日，時間和雞排攤位都公布在臉書上。

台中是美食之都，即使只是炸雞排也不輸人！這次的店家口味多樣，有脆皮、美式、傳統者都有，受限於指揮中心的室外群聚不能超過100人，服務處會花4天時間把雞排在30家店家發完，希望大家一試成主顧，未來繼續支持他們，為了達到最完美的溫度和熟度，各店家也會在不同時段發放號碼牌，希望能夠吃到熱騰騰燒燙燙的雞排！

►浪凡香水1079元！「光韻」日雜票選冠軍、韓國賣翻 「卡布里風情」好夏天