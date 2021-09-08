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他花千元找小姐被嫌「太小、功力差」暴怒　27歲正妹全裸慘死

▲▼ 買春被嫌太小，他怒殺死小姐。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 艾波卡不甘被嫌太小，暴怒殺死對方。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國北欖府發生一起驚悚案件，一名年輕女子3日被人發現陳屍自家公寓內，以四肢大張的姿勢躺在地上，全身一絲不掛且口鼻出血，地上還有使用過的保險套。調查發現，兇嫌是一名有性侵前科的男子，由於女子不願與他發生關係，還嫌棄他「太小」，才會憤而將她殺害。

根據《Bangkok Times》，警方調閱公寓監視器，發現一名可疑男子在事發後走出女子房間，循線查出男子是現年33歲的艾卡波，曾因性侵罪被判5年徒刑，去年4月獲釋後不久又犯下類似罪行。

驗屍結果顯示，女子遭人勒頸身亡。警方加速蒐證，向法院申請對艾卡波的逮捕令，直到5日下午才將他逮捕到案，並在他的租屋處找到犯案當天穿著的衣服，還有多支偷來的手機。

艾卡波坦言，事發4至5天前透過社群網站聯絡這名27歲女子，要求以1300泰銖（約新台幣1100元）的價格買春，並在1日凌晨1時左右找上女子住處，此前曾服用毒品。沒想到就在二人上床前一刻，女子大聲批評艾卡波「太小」、「功力很差」，令艾卡波氣得伸手掐住女子喉嚨，直到她一動也不動。

但艾卡波供稱，當時以為女子只是一時昏過去，並不知道她已經斷氣，偷走女子的手機和飾品後離開。但艾卡波因吸毒而神智不清，警方並不相信他的證詞，已經依蓄意謀殺及竊盜罪嫌，向他提出指控。

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