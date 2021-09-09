菲警掃毒射殺4名中國嫌犯　杜特蒂罕見發聲：感到遺憾

▲杜特蒂上任後展開的掃毒行動，造成含錯殺者在內逾6000人死亡，卻對4名中國嫌犯之死表達遺憾。（圖／路透）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電

菲律賓總統杜特蒂今天說，針對4名中國嫌犯在菲警掃毒行動遭射殺，「我對這些生命的逝去感到遺憾」。警方這次行動起出市價約34億披索（約新台幣19億元）的毒品「沙霧」。

菲律賓緝毒署（PDEA）8月底發布數據顯示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任5年多來，警方在掃毒戰中逮捕30萬3154名嫌犯，6181人因此身亡。

針對杜特蒂這項發言，有網友在社群媒體嘲諷道：「他對4名中國毒販喪生感到遺憾，但對於數千名菲律賓人因他的無能而死去，他完全不當回事？」

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，3名來自中國福建省和一名來自大馬尼拉奎松市（Quezon）的中國嫌犯昨天在菲律賓緝毒署、警方和海關的聯合緝毒行動中遭射殺身亡。

這場行動發生在呂宋島中部三描禮士省（Zambales）坎德拉里亞鎮（Candelaria）。警方從嫌犯所在處所起出4把手槍及500公斤、市價約34億披索的類安非他命毒品「沙霧」（Shabu）。

菲律賓警方昨天稍晚又前往巴丹省（Bataan），逮捕另外3名與此案相關的中國嫌犯，起出價值5.44億披索的沙霧。

對此，杜特蒂在今天播放的預錄電視談話中說：「我對這些生命的逝去感到遺憾。我們並不想（射殺這些人）。但我希望這些國家…這些人所來自的國家了解，必須遵守我們的法律。」

他表示：「對於菲律賓人，讓我告訴你們，如果你們在國外涉及毒品犯罪，我不會干預，即使你們可能被處決。」

杜特蒂說，其中一名被射殺嫌犯據稱是菲律賓最大的沙霧毒販之一。「這是個大（販毒）集團，不僅在菲律賓和東南亞，可能還與墨西哥的西納羅亞（Sinaloa）販毒集團有關。我要對（警方）保護這個國家致上最高的讚美和衷心感謝」。