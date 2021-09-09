美軍航艦打擊群「駛入南海」挺航行自由　沒通知中國

▲卡爾文森號航母打擊群日前駛入南海自由航行，沒有告知中國就進入南海。（圖／路透社）

中央社華盛頓8日綜合外電報導

中國通過法律要求外國船隻進入中國聲稱擁有主權的水域前須先告知，但美國海軍航空母艦卡爾文森號打擊群不予理會，6日駛入南海前沒告知中國，顯示美方堅持航行自由。

美國軍方「星條旗報」報導，據美國第7艦隊今天（8日）發布的新聞稿，飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold, DDG-65）今天也駛入南沙群島美濟礁（Mischief Reef）的12海里範圍內，「主張擁有航行權利和自由」。

於此同時，美國海軍指出，美國航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson, CVN 70）所率領的打擊群也在南海海域的其他地方演訓。

美國海軍第7艦隊發言人藍福特（Mark Langford）以電郵告訴星條旗報，兩艘軍艦都沒有通知中國等任何宣稱擁有南海主權的國家。

卡爾文森號打擊群（VINCSG）正在南海執行任務，這是VINCSG今年部署期間首次駛入這個海域，以展現美國力挺航行自由和對盟友的承諾。

卡爾文森號在南海執行任務是美國海軍在印度-太平洋地區（Indo-Pacific）常態部署的一部分。

▲班福特號驅逐艦（USS Benfold，DDG-65）也在8日進入南海，沒有通知中國。（圖／達志影像／美聯社）



卡爾文森號打擊群由第1號航艦打擊群（CSG 1）領軍，編成包括：航艦卡爾文森號、海軍第2艦載機聯隊（Carrier Air Wing 2），還有第1航艦打擊群與第1驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 1）的官士兵。

打擊群中包括提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦「香普蘭湖號」（USS Lake Champlain, CG 57），勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦「查飛號」（USS Chafee, DDG 90），以及獨立級近海戰鬥艦（Independence-class littoral combat ship）「杜爾沙號」（USS Tulsa, LCS 16）。

卡爾文森號打擊群部署到美國第7艦隊（U.S. 7th Fleet）作戰區，以支援自由與開放的印太地區。第7艦隊執行前沿部署的海軍任務，維護美國在印太戰區的國家利益，作為美國海軍規模最大的前沿部署艦隊，第7艦隊與其他海洋國家保持互動，以建構促進海上安全與穩定並防止衝突的夥伴關係。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘